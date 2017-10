Presa de contacte «cordial» i sense declaracions dels mediadors catalans amb Puigdemont

19:13 Un jutjat de Terrassa investiga els Mossos per «inactivitat» durant l'1-O. Ha obert diligències per un possible delicte de desobediència durant l'obertura dels col·legis electorals. Per Sergi Ambudio.

18:46 ÚLTIMA HORA La Caixa trasllada la seu social a València cinc dies després del referèndum.

18:27 Convoquen per a avui des de Barcelona una concentració de suport a la Guàrdia Civil de Manresa. La convocatòria aclareix que només estaran permeses "banderes espanyoles actuals o sense l'escut, i banderes catalanes". Informa Pere Fontanals.

18:24 Rajoy i Rivera es reuneixen de nou a La Moncloa a les portes d’una setmana decisiva per al procés d’independència. El govern espanyol promet actuar amb “immediatesa” però encara no ha activat obertament l’aplicació del 155.

18:24 Santi Vila i Pablo Iglesias debatran sobre la situació catalana al «Preguntes freqüents» de TV3. El conseller d'Empresa i Coneixement i el líder de Podem han fet crides al diàleg des que es va celebrar el referèndum.

18:03 Ja són 586 les denúncies per agressions de la policia espanyola l'1-O. El Govern va demanar als afectats que posessin els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra.



17:44 L'enorme pífia dels organitzadors de la manifestació unionista de diumenge. Els convocants han publicat un anunci a diversos diaris amb un desastrós error.

17:27 Mas diu ara que Catalunya no està preparada per a la "independència real". L’expresident de la Generalitat expressa en una entrevista al Financial Times que el debat és "com exercir" el dret a l'autodeterminació.

17:20 DOCUMENT Els resultats definitius del referèndum, per comarques i municipis. Consulta quants partidaris del "sí", del "no", els vots en blanc i nuls de cada població.

17:14 El Consell Nacional de les Dones exigeix que s'investiguin els casos d'agressions sexuals en l'actuació policial de l’1-O. Condemna els fets de diumenge passat i demana la dimissió de Rajoy i la destitució de Millo i Diego Pérez de los Cobos.



17:05 ÚLTIMA HORA La participació definitiva en el referèndum s'enfila fins als 2,28 milions. Un 90% va optar pel "sí", mentre que els partidaris del "no" es van quedar en un 7,83%. Per Oriol March.

16:47 L'alcalde de Moià es nega a declarar perquè «és una pèrdua de temps i de recursos». Dionís Guiteras acut sol als jutjats i sense advocat, però finalment n'han d'avisar un perquè era preceptiu. Per Laura Busquets.

16:43 LA BRÚIXOLA El millor camí cap a la independència; per Joan Serra Carné.

16:42 Celrà retira els 2,7 milions d'euros que tenia al Banc Sabadell. L’alcalde Dani Cornellà critica que el banc s'hagi "alineat amb l'Estat" i anima altres consistoris i la ciutadania a seguir l'exemple.

16:41 ÚLTIMA HORA Gas Natural aprova traslladar la seva seu social de Barcelona a Madrid. A la tarda, CaixaBank decidirà si segueix els passos de Banc Sabadell, que ahir va decidir marxar a Alacant.

15:59 L'FMI adverteix que la incertesa a Catalunya pot perjudicar l'economia espanyola. L’organisme financer destaca les "fortes perspectives positives" de l'economia espanyola i l'"exitosa" recuperació econòmica després de la greu recessió.

15:39 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, rebutja trencar el pacte de govern amb el PSC després de la votació de l'1-O: «No veig motius per fer-ho». Així mateix, vol convèncer Pedro Sánchez per presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy. Ho explica Jordi Bes.

15:39 La CUP reclama que el ple declari ja la independència i que la mediació arribi més endavant. El diputat Carles Riera defensa que el poble "ja ha exercit l'autodeterminació" i afirma que Catalunya ha de seure a la taula de diàleg com un actor sobirà més. Informa Roger Tugas.

14:56 La Moncloa titlla d'«històries» les agressions policials durant l'1-O. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, treu ferro a la repressió del referèndum i assegura que "només hi ha un hospitalitzat".

14:50 L'Ajuntament de Barcelona considera un «cop d'estat encobert» la repressió a l'1-O; informa Jordi Bes. El ple exigeix al govern espanyol "reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del referèndum" amb el suport del PDECat, ERC, CUP i l'abstenció de BComú. El consistori també condemna l'actuació policial i reclama la dimissió de Rajoy, Zoido, Millo i Pérez de los Cobos.

14:34 Gas Natural també estudia moure la seu fora de Catalunya. Ho podria decidir el consell d'administració de l'energètica aquest divendres a la tarda.

14:24 El govern espanyol no dialogarà amb Puigdemont fins que no surti de la «il·legalitat». El portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, insisteix que a Catalunya cada cop hi ha més veus que demanen abandonar la declaració d'independència. Informen Oriol March i Pep Martí.

14:23 UGT valora positivament el trasllat de Banc Sabadell perquè «rebaixa la tensió» dels empleats. La federació de serveis del sindicat creu que aquesta decisió garanteix la continuïtat de l'ocupació, ja que no implicarà impacte organitzatiu per a gran part de la plantilla.

14:22 El govern espanyol aplana el camí perquè les empreses marxin de Catalunya. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, assegura que el decret s'ha fet a petició de "grans grups empresarials". Per Pep Martí i Oriol March.

14:07 Societat Civil Catalana reclama a Puigdemont que escolti Santi Vila i no faci una DUI. L'entitat fa una crida a la Catalunya "silenciada" a manifestar-se diumenge i dir "prou" al full de ruta independentista.

14:07 De la indiferència a les cancel·lacions de comptes: les primeres reaccions al trasllat de Banc Sabadell. Ajuntaments retiren diners de l'entitat bancària, així com alguns clients, mentre d'altres es mantenen a l'expectativa o refusen fer cap moviment.

14:01 Isona, al Pallars Jussà declara persones non grates Mariano Rajoy i el rei Felip VI; informa Jordi Ubach.

14:02 Codorniu avisa que analitzarà el risc d'una eventual independència "per responsabilitat empresarial". El grup vitivinícola no ha pres cap decisió ferma però lamenta que empreses catalanes hagin de "pagar les conseqüències" de la situació política actual.

13:58 L'alcalde de Moià es nega a declarar davant la Fiscalia perquè "és una pèrdua de temps i recursos públics”. Dionís Guiteras acut sol als jutjats i anima aquells que volen donar suport als batlles "a descansar i guardar forces".

13:53 Josep Rull troba «rellevant» la proposta de mediació de Suïssa; informa Albert Hernàndez des de Sabadell. També celebra les altres iniciatives sorgides i insisteix en la vocació de "diàleg" del Govern.

13:53 El director d'El Exorcista: «El referèndum és il·legal però la revolució americana també ho va ser». William Friedkin destaca que no ha vist violència per part del poble català i que les manifestacions han estat pacífiques.

13:41 La CUP denuncia el setge de la Policia Nacional a la seu nacional. Els anticapitalistes apunten que els agents no van presentar cap ordre per requisar material o entrar al local i van efectuar una "actuació més pròpia d'organització mafiosa que d'un organisme públic".

13:40 Joaquim Forn atribueix la marxa del Banc Sabadell a pressions de l'Estat. El conseller d’Interior lamenta que s’utilitzi el discurs de la por en termes econòmics un cop el govern estanyol no ha pogut aturar el referèndum.

13:22 Trapero, Sànchez i Cuixart hauran de tornar a declarar a l'Audiència Nacional per sedició; informa Isaac Meler des de Madrid. La Fiscalia sol·licita una nova citació dels investigats per poder valorar un atestat aportat per la Guàrdia Civil.

13:20 Folgueroles també treu el capital del Banc Sabadell: 200.000 euros. Carles Baronet, l'alcalde, remarca que "els diners de Folgueroles sí que tenen sentiments". Informa Carles Fiter.

13:08 ÚLTIMA HORA El jutge obre diligències per la repressió policial de l'1-O. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona discrepa del fiscal, que negava que l'actuació de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil alteressin la "convivència" durant el referèndum

13:06 L'Ajuntament d'Amposta canviarà de bancs si els actuals abandonen Catalunya. L’alcalde Adam Tomàs, "satisfet" amb els serveis que Caixabank i Banc Sabadell presten actualment al consistori, recorda que el pressupost municipal mou 35 MEUR anuals.

12:48 L'alcalde de Granollers diu que «estem cada vegada més a la vora del referèndum legal i acordat». El socialista Josep Mayoral afirma en una entrevista a El 9 Nou que el discurs de Felip VI li va semblar "innecessari", li recorda a Puigdemont que "ha de ser el president de tots" i demana a Pedro Sánchez "que faci un pas endavant" i que demani la dimissió de Rajoy.

12:48 La Grada de l'UE Olot farà un mosaic en homenatge al referèndum de l'1-O. Serà al minut 10 del partit d'aquest dissabte amb l'Atlètic Saguntí, que retransmet Esport 3.

12:40 La Fiscalia obre la porta a tornar a citar Trapero, Sànchez i Cuixart per sedició. De moment, no ha demanat cap mesura cautelar contra els quatre investigats.

12:40 VÍDEO Desplegament de la Guàrdia Civil a Ripoll per una concentració que mai va existir. Dijous a la tarda va circular per grups de WhatsApp de Ripoll el cartell d'una concentració de Sant Boi de Llobregat.

12:36 L'Ajuntament de Matadepera es desperta sense la bandera espanyola. També han tallat les cordes de la bandera europea. El consistori ha obert una investigació, però ara per ara es desconeix l'autoria dels fets.

12:22 Puigdemont compareixerà dimarts al Parlament per explicar el full de ruta posterior a l'1-O. El president de la Generalitat així ho ha sol·licitat a la cambra catalana.

12:11 Millo demana ara disculpes als ferits de l'1-O però justifica l'actuació policial. El delegat del govern espanyol acusa Puigdemont d'haver cridat a votar els ciutadans en un referèndum "il·legal" i diu que en alguns col·legis hi havia cordons amb "activistes, gent gran i discapacitats".

12:06 La Fiscalia no demana cap mesura cautelar per a Trapero, Sànchez ni Cuixart. El major dels Mossos ha sortit de l'Audiència Nacional entre aplaudiments i alguns insults de "traïdor" i "cabró”. Informa Isaac Meler.