Amenaça latent sobre Trapero, Sànchez i Cuixart: la Fiscalia només ajorna l'ofensiva per sedició

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, sortint de l'Audiència Nacional espanyola Foto: Isaac Meler

L'embat de la Fiscalia per sedició a l'Audiència Nacional espanyola ha quedat en suspens. La incorporació d'última hora d'un atestat de 300 pàgines de la Guàrdia Civil relatiu a l'1-O ha obligat a ajornar la pressió del ministeri públic contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la intendent, Teresa Laplana -que ha comparegut per videoconferència. Ara bé, l'amenaça és latent.Si hagués estat per la Fiscalia, les declaracions d'aquest divendres s'haurien suspès abans de començar. Segons fonts jurídiques presents en les compareixences, el ministeri públic ha plantejat que cal respectar les garanties dels investigats davant del nou material aportat per la benemèrita. A més a més, l'acusació pública ha optat per esperar a una futura citació per demanar mesures cautelars tot i que la jutge instructora, Carmen Lamela, ha tirat endavant les compareixences.Cuixart no ha declarat, qüestionant la competència de l'Audiència Nacional per enjudiciar el delicte de sedició, i Sànchez només ha respost a la seva defensa, al·legant que les mobilitacions convocades per les entitats sempre han estat pacífiques i aportant l'autorització del Departament d'Interior a la mobilització del 20-S . Trapero ha estat una hora davant la jutge per explicar que el dispositiu d'aquell dia davant la conselleria d'Economia va ser l'habitual, cosa que la Fiscalia ha considerat "manifestacions exculpatòries no convincents".La posició garantista sostinguda aquest divendres per la Fiscalia suposa una treva que podria no durar. El ministeri públic estudiarà si amplia la seva acusació en base als nous indicis relacionats amb la jornada de votació del referèndum de l'1 d'octubre. I, sobretot, decidirà quines mesures cautelars demanar contra els quatre investigats. Segons fonts judicials, el ventall de mesures que pot sol·licitar la Fiscalia inclou la presó preventiva per reiteració delictiva, però és la jutge instructora de l'Audiència Nacional espanyola qui ho hauria de decidir.El tribunal madrileny investiga Trapero, Sànchez, Cuixart i Laplana per la concentració del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia en senyal de protesta per les detencions relacionades amb els preparatius del referèndum. La Fiscalia va interposar una denúncia considerant que, arran dels fets, es va obstaculitzar l'aplicació de les lleis, assenyalant especialment el president de l'ANC i Òmnium.Després d'això, les entitats van fer crides a protegir els col·legis electorals de l'1-O i, més recentment, l'ANC va reclamar una "mobilització màxima" davant la suspensió del ple del Parlament per aplicar els resultats del referèndum per part del Tribunal Constitucional (TC).

