L'enorme pífia dels organitzadors de la manifestació unionista de diumenge

He hagut de comprovar-ho per mi mateix perquè me’n feia creus… i sí, a l’anunci d’@el_Periodico a pàgina sencera hi diu MINORIA SILENCIOSA 🤣 pic.twitter.com/CXU9ky7OoS — Jordi Borràs (@jordiborras) 6 de octubre de 2017

Els organitzadors de la manifestació de diumenge a favor de la unitat d'Espanya, Societat Civil Catalana (SCC), han posat un anunci a diversos diaris per cridar a tots aquells que se senten espanyols a mobilitzar-se. El Periódico, com altres mitjans, ha publicat la publicitat, que no porta el nom de cap organització i en la qual es demana "evitar la confrontació entre catalans, família i amics". A l'anunci, on es veuen la bandera catalana i l'espanyola, hi ha un detall, però, que no ha passat inadvertit a molts."Manifestació de la minoria silenciosa", diu l'avantítol de l'anunci. La frase és clarament un error, ja que tant les entitats unionistes com el govern espanyol han fet servir reiteradament el concepte "majoria silenciosa" per referir-se als unionistes que, segons ells, són majoria a la societat catalana. Per això aquest detall ha estat àmpliament ridiculitzat a la xarxa, sobretot després que el fotoperiodista Jordi Borràs assenyelés l'error.Societat Civil Catalana (SCC) ha fet aquest divendres una crida a la Catalunya "silenciada" a sortir al carrer aquest diumenge per dir "prou" al full de ruta independentista. Sota el lema "Prou! Recuperem el Seny", l'entitat ha organitzat una manifestació que començarà a les 12.00 a la plaça d'Urquinaona i finalitzarà davant l'Estació de França, on Mario Vargas Llosa, Isabel Coixet i Josep Borrell faran lectura del manifest. El vicepresident de l'entitat, Álex Ramos, ha lamentat que hi ha catalans que se senten "exclosos a la seva terra" i ha apostat perquè aquests surtin al carrer en favor del diàleg, la democràcia i la solidaritat.Així, Ramos ha destacat que es vol que sigui una manifestació "cívica, pacífica i amb to constructiu" i, per això, han alertat que no es permetran símbols no democràtics i que, si algú els mostra, un servei d'ordre que s'ha organitzat –amb uns centenars de persones- els demanaran que els retirin o els faran fora si s'hi neguen. Per contra, fan una crida a "recuperar la senyera com la bandera dels catalans" i a mostrat també banderes espanyoles i europees. L'objectiu és mostrar la "pluralitat" que han dit que representa Catalunya i per això han apuntat que hi participen més d'una vintena d'entitats i compten amb el suport de PP i C's i la presència del PSC -que finalment ha enviat una carta a la militància cridant a anar-hi-.Entre les entitats hi ha Concòrdia Cívica, Grup de Periodistes Pi i Maragall, Llibertats, Empresaris de Catalunya, Moviment Cívic 12 d'octubre, La Tercera Via, Assemblea per una Escola Bilingüe, Economistes de Catalunya i l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme (ACVOT), entre d'altres. D'entre els polítics que han confirmat la seva presència hi ha els líders de C's Albert Rivera i Inés Arrimadas, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol; i l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell.

