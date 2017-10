Mas, al Financial Times: «Per ser independents, hi ha unes quantes coses que encara no tenim»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat en una entrevista al Financial Times que Catalunya no està preparada per a la "independència real", segons les paraules textuals que consten en la versió digital del rotatiu britànic. En unes reflexions que impacten en el debat intern al Govern, Mas s'ha mostrat prudent davant de decisions precipitades: "Per ser independents, hi ha unes quantes coses que encara no tenim". L'expresident es refereix al control de les infraestructures, de duanes i fronteres, la Hisenda pròpia o l'administració de Justícia. "Fins que això no sigui operatiu, la independència no és real", ha afirmat.L'oficina de l'expresident, en un comunicat, assegura que el Financial Times "reconeix" que el titular es prestava a males interpretacions i que s’han mostrat disposats a canviar-lo i neguen que qüestionés en la conversa amb el periodista la "independència real".En la conversa amb el rotatiu britànic, un dels més influents del continent, Mas exposa que el debat és "com exercir" el dret a l'autodeterminació. "Ens hem guanyat el dret a ser un país independent. La qüestió és com exercir aquest dret, i aquí òbviament hi ha decisions que s'han de prendre". "No es tracta només de declarar la independència sinó de convertir-se en un país independent", apunta Mas en l'entrevista.Les declaracions de l'expresident de la Generalitat arriben poques hores després que Carles Puigdemont hagi demanat comparèixer dimarts a la tarda al Parlament per explicar l'aplicació del resultat de l'1 d'octubre . Aquest divendres, el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha argumentat en un article al diari Ara la necessitat que "les dues parts [del conflicte polític] no prenguin decisions unilaterals". La fórmula per fer vinculant el resultat del referèndum genera debat al Govern i també entre les forces parlamentàries que li donen suport

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)