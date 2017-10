Salut anuncia un programa per atendre la gent amb trastorns emocionals per les càrregues de l'1-O

Votants davant de la policia espanyola Foto: Martí Urgell

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha visitat aquest divendres tres municipis del Maresme que van patir les càrregues dels cossos policials de l’Estat durant l’1 d'octubre: Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Dosrius. Comín ha anunciat que el Departament de Salut posarà en marxa un programa per atendre les persones que pateixen trastorns emocionals a conseqüència de la "caravana de la por que va organitzar el Ministeri de l'Interior".Comín ha explicat que hi ha moltes persones que diumenge passat van patir un "impacte psicològic i emocional" molt fort i que tenen seqüeles psicològiques i per aquest motiu la xarxa de salut mental i d’atenció primària ha d’acompanyar aquestes víctimes. El programa, que s’està acabant de tancar amb diversos experts, adaptarà, a la situació que es va viure durant el referèndum, els protocols ja existents.En molts casos, les persones que s’han vist exposades a situacions crítiques o de violència poden patir trastorns per estrès agut, que apareix als cap de pocs minuts d’haver patit o presenciat un fet estressant, o el denominat trastorn per estrès post traumàtic, d’aparició més tardana i caracteritzat per records o somnis angoixants, ansietat, etc. El nou programa tractarà aquestes dues patologies, millorant la identificació de persones que pateixin o puguin patir aquests trastorns emocionals i procurant un tractament adequat.Durant la visita als tres municipis, Comín ha agraït les persones que van estar als col·legis electorals per defensar el dret a vot i també ha parlat amb algunes de les víctimes de les càrregues. "Els ciutadans som més forts avui que el dia 30. En alguns llocs la policia va tancar els col·legis electorals dues vegades i els vam tornar a reobrir. La dignitat és molt més forta que els nostres temors", ha conclòs.

