Gas Natural aprova traslladar la seva seu social a Madrid

Seguint els passos del Banc Sabadell i altres empreses, Gas Natural ha acordat el trasllat de la seva seu social de Barcelona a Madrid, segons han explicat a l'ACN fonts del sector. La companyia presidida per Isidre Fainé ha pres aquesta decisió en un consell d'administració convocat d'urgència per aquest mateix divendres, el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat un decret urgent per agilitzar el trasllat de seus socials d'empreses i davant la possibilitat que hi hagi una declaració d'independència a Catalunya la setmana vinent.El canvi de seu social no implica un impacte en els treballadors ni els centres de treball de la companyia. Sí que tindrà un impacte en la recaptació de l'impost de societats, un impost recaptat per l'Estat, ja que a partir d'ara la companyia tributarà a Madrid.L'accionista principal de Gas Natural és Criteria Caixa, amb un 24,4% de l'accionariat. Repsol té un 20% de la companyia i el fons americà Global Infraestructure Partners (GIP), un altre 20%. La companyia, presidida per Isidre Fainé, té Rafeael Villaseca com a conseller delegat. Gas Natural està valorada en borsa en més de 18.400 milions d'euros i el preu de les seves accions superen els 18 euros.Per la seva banda, CaixaBank també ha convocat el seu consell per estudiar el trasllat aquesta mateixa tarda. La decisió de l'entitat bancària hauria de passar per una junta d'accionistes, fet que implicaria que el procés fos més llarg que el del Banc Sabadell. Però justament aquest divendres, l' executiu espanyol ha aprovat de manera urgent un decret llei que aplana el camí per tal que les empreses catalanes que així ho desitgin puguin traslladar la seu social El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha acusat el govern de Rajoy d'exercir pressió perquè els bancs moguin la seva seu fora de Catalunya . També s'ha referit al decret que el govern espanyol preveu aprovar per facilitar la sortida exprés d'empreses de Catalunya. "Que el consell de ministres aprovi avui un decret per facilitar la sortida d'empreses demostra que han pressionat els bancs", ha asseverat Junqueras. Segons el vicepresident de la Generalitat, forma part de l'estratègia que l'executiu de Rajoy està duent a terme per desmobilitzar els ciutadans, a risc de perjudicar-los, i afeblir el Govern.

