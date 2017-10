Puigdemont explicarà l'aplicació del resultat de l'1-O dimarts a la tarda al Parlament

Notificada que TC ha acordat que se suspengui Ple acordat per Junta de Portaveus i advertida de conseqüències d’exercir les meves funcions pic.twitter.com/kJRJik7C7e — Anna Simó (@AnnaSimo) 6 d’octubre de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà en el ple del Parlament dimarts que va a les sis de la tarda per informar dels passos posteriors a l'1-O i com pensa aplicar-ne els resultats. Així ha ha acordat la mesa i la junta de portaveus aquest divendres, que han fixat una ordre del dia que només contempla la compareixença del president i que no fa menció explícita a la llei del referèndum suspesa pel Tribunal Constitucional. Aquest és el mecanisme que ha trobat finalment la cambra per sortejar el veto del tribunal, que aquest dijous va suspendre el ple convocat per dilluns i que feia menció explícita a l'article 4 de la llei del referèndum.La compareixença de Puigdemont és especialment rellevant, perquè ja està afinant la declaració de la independècia, segons ha avançat NacióDigital . L'entorn presidencial assegura que està "decidit" a proclamar l'estat català per tal d'aconseguir que la mediació internacional es produeixi en un escenari "d'igualtat" entre Catalunya i Espanya. En aquesta línia, la CUP ha reclamat que s'hi declari la independència i que, en tot cas, la mediació arribi més endavant.La cita de la mesa del Parlament es convoca després que el Tribunal Constitucional (TC) suspengués aquest dijous la compareixença davant el ple que havia de fer Puigdemont, precisament per valorar el resultat del referèndum i analitzar-ne "els efectes". En tot cas, la nova convocatòria no preveu cap votació i, en les reunions de la mesa i de la junta de portaveus en què s'ha donat via lliure al ple, C's ha reclamat a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, que l'aturi si Puigdemont té intenció de proclamar-hi la independència, com estava previst en el ple suspès.El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha admès que no es pot oposar a la celebració d'un ple formalment ben convocat, però constata que igualment es vol usar per declarar la independència i, per això, demana a "Mariano Rajoy que faci alguna cosa i convoqui eleccions a través de l'article 155 de la Constitució", ja que "no pot deixar que es proclami la independència de Catalunya dimarts vinent i té una eina constitucional per evitar-ho". Preguntat pel fet que unes eventuals eleccions atorguessin una nova majoria als independentistes, ja que el "sí" va obtenir més vots l'1-O que la suma dels de Junts pel Sí i la CUP, no ha donat credibilitat a aquests resultats i s'ha mostrat convençut que la "Catalunya espantada per la marxa de La Caixa i Banc Sabadell" farà un tomb al Parlament.En tot cas, ha avançat que, si finalment hi hagués una votació, no hi participaran, però sí que faran "sentir la veu" dels seus votants: "Direm allò que hàgim de dir". "Puigdemont i Junqueras s'han carregat Catalunya: primer es van carregar les lleis, després un Parlament que només es reuneix pel que volen, han dividit la societat per la meitat, fan fugir les empreses per la inseguretat jurídica que transmeten...", ha lamentat Carrizosa, que ha ha criticat que "les institucions catalanes estan en mans dels colpistes de la democràcia".Igualment, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, no ha volgut avançar escenaris i ha confiat el contingut del ple que "es tracti d'una informació i posterior valoració de la situació política que viu el país", per tal d'intentar "obrir vies de diàleg". Tot i això, ha avisat que fa temps que "s'ha trencat la confiança" respecte els grups de l'oposició, ja que "el Govern ens té acostumats a saltar-se les lleis i la presidenta del Parlament a trencar el reglament".Així, ha recordat que "Carme Forcadell sap que ha d'impedir qualsevol acte relatiu a resolucions suspeses pel TC". "Volem un ple per valorar les conseqüències polítiques de l'1 d'octubre", ha insistit, i ha valorat que, per ara, els grups independentistes "han obeït el TC i han aparcat un ple que havia d'aplicar la DUI", una decisió que podria respondre a una "presa de consciència quan s'ha tingut constatació de les conseqüències que comporta" el procés, en relació al canvi de domicili fiscal d'algunes entitats financeres i empreses.Al seu torn, el portaveu del grup de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha celebrat que l'independentisme "hagi entrat en raó" i hagi convocat un ple sense apel·lar a una llei suspesa i confia que serveixi per "canalitzar un diàleg absolutament imprescindible i impedir que la situació actual es canalitzi amb una estratègia d'acció i reacció". Així, ha considerat que l'1-O i la l'aturada de país de dimarts va ser "una espectacular mobilització per exigir el dret a votar", però "no va ser cap de les maneres un referèndum, i molt menys un referèndum vinculant" i, per tant, "no es desprèn cap mandat democràtic ni cap legitimitat per declarar la independència".Així, ha apostat per una recepta que passi per "diàleg, referèndum pactat, no a la declaració unilateral d'independència (DUI) i no a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució", per tal d'"obrir una via de solució pactada, l'única viable". Igualment, ha fet una "crida perquè el debat se celebri d'acord amb els termes avui concretats" i que no hi haurà "sorpreses inesperades" i, en aquest sentit, "s'oposarà a qualsevol intent d'incorporar a l'ordre del dia una proposta de DUI". Ha subratllat també que no hi ha previst cap votació en el ple i que, en tot cas, serà "una oportunitat de comprovar si la crida al diàleg de Puigdemont era sincera", tal com la va formular dimecres Els membres de la mesa del Parlament han rebut aquest divendres la notificació del TC de la suspensió del ple previst per dilluns, però que finalment no tindrà lloc. "Notificada que el TC ha acordat que se suspengui el ple acordat per la junta de portaveus, i advertida de les conseqüències d'exercir les meves funcions", ha destacat la secretària primera del Parlament, Anna Simó (Junts pel Sí), en un missatge al seu compte de Twitter:

