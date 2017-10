La CUP reclama que el ple declari ja la independència i que la mediació arribi més endavant

El ple de dimarts ha de declarar la independència sense dilacions i, en tot cas, ja arribarà més tard la recerca d'alguna intermediació amb altres actors. Aquest és el missatge que ha subratllat el diputat dels anticapitalistes Carles Riera just abans de les reunions de la mesa del Parlament i la junta de portaveus que fixarà la data i l'ordre del dia d'aquest ple. "És el moment inajornable i ineludible d'exercir l'autodeterminació", ha deixat clar Riera, des de la cambra catalana.



De fet, el diputat ha assegurat que "el poble ja ha exercit" l'autodeterminació i, "per fidelitat i lleialtat al poble", el Parlament ha de ratificar la votació de l'1-O. Així, ha etzibat que la resposta de la cambra "no pot ser altra que la declaració d'independència", més enllà del que diguin els tribunals espanyols, tal com preveu la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015 i la llei del referèndum. El full de ruta de la CUP, per tant, passa perquè el "Parlament ja sobirà declari la independència i la mobilització popular la ratifiqui i la defensi".



D'aquesta manera, ha rebutjat que s'aprovi una mena de proclamació de la independència en diferit, tal com proposen alguns sectors de l'independentisme i el Govern, sinó que reclama que és "el moment clau per exercir l'autodeterminació" i que s'apliqui escrupolosament allò que preveu la llei del referèndum i, per tant, que ja s'apliqui la llei de transitorietat en lloc de la legalitat espanyola i es "doni peu i llum verda al procés constituent". Un procés que ha de ser "ampli, participatiu i democràtic procés constituent que inclogui tothom, tant a independentistes com a independentistes" i, per tant, ha enviat una "especial invitació a l'espai dels "comuns"" per "decidir el país que volem constituir en la nova Constitució republicana".



La intermediació arribarà més endavant



Així, ha defensat que caldrà "mediació i diàleg", "en qualsevol fase del conflicte i a nivell multilateral", però aquesta intermediació ha d'implicar "reconeixement de l'existència d'un conflicte polític, reconeixement de les dues parts i que Catalunya és un subjecte polític amb dret a l'autodeterminació". Per tant, Catalunya ha de "seure a la taula com a subjecte polític i amb l'inherent dret a l'autodeterminació" i, per tant, "un cop aprovada la declaració d'independència".



Pel que fa a l'article del conseller d'Empresa, Santi Vila, que reclama deixar més marge per al diàleg, Riera ha replicat que "de temps per a la reflexió, el diàleg i la mediació no ens en faltarà, el necessitarem", però aquest "s'obre en el moment en què les institucions apliquen el mandat popular". Així, ha apostat per una "ratificació de l'acta de sobirania" exercida l'1-O, per bé que no ha tancat la porta a alguna altra fórmula com la que plantegen altres actors del sobiranisme: "No ho tenim sobre la taula, ho valoraríem".



Ningú ha proposat dilatar el procés



En tot cas, Riera ha deixat clar "ningú" no ha proposat a la CUP alguna altra proposta que no passi per la declaració de la independència, ni s'ha suggerit proclamar-la en diferit o de forma aigualida. Així, malgrat que ha reconegut que els anticapitalistes haurien volgut celebrar el ple sobre els resultats de l'1-O durant aquesta setmana i veuen tard que es faci el dia 10, ha mostrat confiança amb el Govern i en Carles Puigdemont conforme l'ajornament no es deu a cap maniobra dilacionista i que aplicaran el mandat acordat. "Allò important és que el ple se celebri i sigui solemne", ha destacat.



De la mateixa manera, no s'ha mullat sobre si la declaració s'ha de votar o no pels diputats i ha reconegut que no té "una proposta tancada sobre com es formalitzarà", sinó que "hi ha diverses formes possibles sobre la taula" i "la millor serà la que es pugui consensuar". En tot cas, ha admès també que la CUP ja està treballant sobre la declaració d'independència que s'ha d'efectuar dimarts, per bé que ha apuntat que, encara que llavors es ratifiqui el resultat de l'1-O, caldrà "un temps per fer efectiva la construcció del nou estat, no és immediat". I en aquest període, que els anticapitalistes voldrien "el més ràpid possible", caldria veure en quin moment la Generalitat prendria el control de les infraestructures, per exemple. Riera, però, no ha volgut donar més concrecions, ja que "els terminis que no es poden preveure" i dependran de molts actors implicats, així com requeriran de "molts més moments de mobilització ciutadana".



Canvi de seu del Banc Sabadell



En relació al canvi de seu d'entitats com Banc Sabadell, Riera ha admès que les empreses poden prendre lliurement aquestes mesures, així com "la ciutadania i les institucions tenen tota la llibertat per redefinir les seves relacions amb les empreses" i, per tant, "hi haurà de llibertat i sobirania per tots cantons", insinuant que hi podran haver-hi clients individuals i institucionals que retirin els comptes d'aquestes entitats. "Al nostre país, tant la ciutadania com les institucions, sabran trobar les millors decisions per no tenir cap problema en cas que empreses decideixin canviar les seves seus", ha insistit. Sí que ha criticat obertament, però, el decret del govern espanyol per facilitar aquests canvis de seus i ha volgut "denunciar que, dins l'acció punitiva i repressiva, no en té prou amb perseguir les institucions i els seus representants polítics o en reprimir la ciutadania, sinó que també vol promoure que algunes empreses puguin abandonar el país".



Finalment, el diputat de la CUP ha mostrat tot "el suport i solidaritat amb Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Josep Lluís Trapero", que aquest divendres han declarat a l'Audiència Nacional, i ha assegurat que els anticapitalistes estaran "sempre al seu costat quan es tracta de defensar les llibertats d'aquest poble".

