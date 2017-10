La Moncloa titlla d'«històries» les agressions policials durant l'1-O

El mundo vio imágenes que nosotros no, y son todavía mucho más desgarradoras. Ya no hay marcha atrás. pic.twitter.com/scZKSBq6GS — kantinu (@kantinu) 3 de octubre de 2017

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha menystingut aquest divendres després del consell de ministres les càrregues policials de diumenge passat destinades a frenar el referèndum de l'1-O. En concret, Méndez de Vigo ha considerat que eren "històries" i ha posat de manifest que, segons ell, es van publicar fets en premsa internacional que finalment no tenien "ferits" al darrere. Malgrat això, la Generalitat considera que hi va haver 893 afectats per les càrregues policials."[La Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola] Van evitar la votació, no van anar contra les persones. Que hi haguessin conseqüències, tots ho lamentem. En la premsa internacional hi ha hagut moltes històries de gent que havia estat agredida que finalment no ho havia estat", ha apuntat Méndez de Vigo.

