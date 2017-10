Gas Natural, Abertis i Catalana Occidente es podrien sumar als bancs i marxar

Gas Natural Fenosa, Abertis i Catalana Occidente estudien seguir els passos del Banc Sabadell, que ahir va aprovar traslladar la seu fora de Catalunya . L'empresa energètica és amb tota probabilitat la que prendrà la decisió de forma més imminent, juntament amb CaixaBank, després de convocar per aquesta mateixa tarda el seu consell d'administració. Segons avança La Vanguardia , la reunió de caràcter extraordinària està motivada pel context polític que podria desembocar en una declaració d'independència en els propers dies. L'energètica se suma, doncs, a les empreses que al·leguen incertesa en el nou escenari derivat del conflicte entre Catalunya i Espanya.Per la seva banda, CaixaBank també ha convocat el seu consell per estudiar el trasllat aquesta mateixa tarda. La decisió de l'entitat bancària hauria de passar per una junta d'accionistes, fet que implicaria que el procés fos més llarg que el del Banc Sabadell. Però justament aquest divendres, l' executiu espanyol ha aprovat de manera urgent un decret llei que aplana el camí per tal que les empreses catalanes que així ho desitgin puguin traslladar la seu social El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha acusat el govern de Rajoy d'exercir pressió perquè els bancs moguin la seva seu fora de Catalunya . També s'ha referit al decret que el govern espanyol preveu aprovar per facilitar la sortida exprés d'empreses de Catalunya. "Que el consell de ministres aprovi avui un decret per facilitar la sortida d'empreses demostra que han pressionat els bancs", ha asseverat Junqueras. Segons el vicepresident de la Generalitat, forma part de l'estratègia que l'executiu de Rajoy està duent a terme per desmobilitzar els ciutadans, a risc de perjudicar-los, i afeblir el Govern.

