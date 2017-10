UGT valora positivament el trasllat de Banc Sabadell perquè «rebaixa la tensió» dels empleats

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT ha valorat "molt positivament" la decisió de Banc Sabadell de traslladar a Alacant la seva seu social per la situació política a Catalunya, ja que "redueix la preocupació" que el tema causava en la plantilla i "rebaixa la tensió que s'estava patint en tots els centres de treball".A més, aquesta decisió "garanteix la continuïtat de l'ocupació", ja que "no implicarà impacte organitzatiu per a gran part de la plantilla", encara que alguns òrgans hauran de traslladar-se "gradualment", com és "lògic", ha assenyalat el sindicat en un comunicat -l'entitat financera, però, va assegurar que el trasllat de la seu no implicaria trasllat d'empleats-.L'organització sindical va rebre el dijous a la tarda la notícia per part de l'empresa, que va agrair als sindicats la "prudència" mantinguda durant la "delicada situació", allunyada de la "desaconsellable crispació". De fet, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, va considerar d'"absolut sentit comú" el canvi de seu i només la Intersindical-CSC -segon sindicat al Banc Sabadell, a Catalunya- ha criticat durament i la passivitat dels dos sindicats espanyols per evitar el trasllat.

