El PSC demana a la militància que participi en les manifestacions contra la independència

Miquel Iceta, durant el ple del Parlament del 6 de setembre Foto: Adrià Costa

El PSC crida a la seva militància a participar de les mobilitzacions que es faran aquest cap de setmana en contra de la independència: tant les de dissabte davant dels ajuntaments com la que organitza Societat Civil Catalana diumenge a plaça Urquinaona de Barcelona les 12 i en la qual també hi participen PP i C's. Ho ha fet, per primera vegada, a través d'una carta en la qual el propi secretari d'Organització, Salvador Illa, sosté que "participar és ajudar per fer de pont i apropar els extrems".El dirigent socialista recorda que el partit no participarà "com a organització" en cap de les dues mobilitzacions. Però, paradoxalment, assenyala com a important que els militants socialistes hi siguin. Al seu judici, donar suport a aquestes iniciatives és "la prova inapel·lable de la fortalesa" de les conviccions polítiques dels socialistes, que passen per de la "defensa de la democràcia i del diàleg"."Que tothom ho tingui clar: no callaran la nostra veu", sentencia. I afegeix que són molts els catalans que veuen que el Govern i el govern espanyol estan actuant "irresponsablement" i portant Catalunya a un carreró sense sortida.La realitat és, però, que a la manifestació de diumenge els socialistes poden acabar coincidint també amb formacions com Falange i Democracia Nacional. Davant d'aquest escenari -que alguns dirigents socialistes rebutgen obertament- Illa avisa que hi ha qui pretendrà "utilitzar la presència dels socialistes a les mobilitzacions per accentuar encara més la dinàmica d'enfrontament" però que això no té per què fer desistir ningú.El secretari d'Organització del PSC reivindica que els socialistes són "clau" en la resolució del conflicte territorial i que les seves propostes polítiques són més vigents i necessaris que mai però que també cal mobilitzar-se: "A la tasca a les institucions s'han d'afegir moviments socials en contra de la independència i a favor de la solució dialogada".

