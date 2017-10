El govern espanyol no dialogarà amb Puigdemont fins que no surti de la «il·legalitat»

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha demanat a Carles Puigdemont que renunciï a la "il·legalitat" per tal d'encetar qualsevol tipus de diàleg amb la Generalitat. "Cal tancar la bretxa de la confrontació", ha assegurat Méndez de Vigo, que ha carregat contra la convocatòria de vaga general d'aquesta setmana. "Hi ha un clam per tornar a la legalitat", ha ressaltat el portaveu de l'executiu. "Dins d'això, podem parlar", ha destacat el dirigent del PP després del consell de ministres.A què espera el govern per "restaurar l'ordre constitucional", com li va demanar el rei Felip VI en una intervenció televisiva extraordinària ? "Rajoy ho va expressar ahir. Farà el que millor li sembli per a Espanya. El govern està parlant aquestes decisions amb els grups polítics i el PSOE. Li puc assegurar a tots els espanyols que el govern prendrà mesures, amb immediatesa, fermesa i seguretat", ha indicat.Méndez de Vigo ha començat la roda de premsa recordant que la Junta Electoral Central ha emès un informe en què es deixa clar que "a Catalunya no s'hi va celebrar cap referèndum". "Ni el subjecte convocant ni l'objecte estaven dins la legalitat. La consulta es va fer vulnerant resolucions del Tribunal Constitucional", ha assegurat el portaveu de l'executiu espanyol, que ha valorat de manera positiva "la defensa de l'ordenament jurídic i l'Estatut d'Autonomia"."La nostra democràcia és madura, consolidada, formada per persones lliures", ha assegurat Méndez de Vigo, que ha indicat que les tres grans famílies europees van fer costat aquest dimecres a Mariano Rajoy en la seva posició contra el procés. Citant els portaveus populars, socialistes i liberals, el dirigent del PP ha destacat que es va fer un "ús proporcionat" de la força i que la declaració d'independència seria un fracàs."Les conseqüències de la vulneració de la llei segueixen el seu curs", ha apuntat Méndez de Vigo, referint-se a les compareixences judicials de Josep Lluís Trapero, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart davant de l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició

