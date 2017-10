El govern espanyol reforça l'estratègia de la por: anima les empreses a marxar de Catalunya

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres de manera urgent un decret llei que aplana el camí per tal que les empreses catalanes que així ho desitgin puguin traslladar la seu social. Així ho ha explicat el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que ha comparegut després de la cita setmanal de l'executiu que presideix Mariano Rajoy. Segons De Guindos, aquest decret s'ha fet a petició de "grans grups empresarials" i de les entitats financeres que, com el Banc Sabadell, ja s'han mogut de seu social fora de Catalunya El decret permet, per tant, que un consell d'administració pugui adoptar la decisió del trasllat en aquells casos en què els estatuts d'un banc exigeixi que el canvi de seu sigui avalat pels accionistes. No és aquest el cas del Banc Sabadell, el consell d'administració del qual va prendre ahir la decisió d'establir la seu a Alacant. Però sí que ho és de CaixaBank. D'aquí el decret. Això no treu, com ha especificat el ministre De Guindos, que la junta d'accionistes d'una entitat podria, amb posterioritat a l'entrada en vigor del decret, revertir la decisió del consell d'administració amb una modificació dels estatuts."Les polítiques irresponsables generen actuacions de grups empresarials. La política irresponsable de la Generalitat genera alarma i incertesa, i és el pitjor que hi pot haver en economia. El 2015 ja ens van demanar que el canvi de seu social es fes pel consell d'administració, no per la junta. El govern no decideix res, el que fa és canviar l'òrgan on es plasma el canvi de seu. És molt trist, el que estem veient, i no és culpa de les empreses. És culpa d'una política irresponsable", ha ressaltat el ministre.Preguntat si el govern espanyol demanava "perdó" per la intervenció policial, després que el delegat a Catalunya, Enric Millo, hagués demanat disculpes aquest matí, Méndez de Vigo s'ha resistit a emprar la paraula "perdó" i s'ha limitat a dir que el govern espanyol "sent" si hi ha hagut persones "perjudicades". En un altre moment, ha emprat la paraula "lamenta", però no ha arribat a demanar disculpes. El ministre ha dit que la xifra de ferits s'havia exagerat, tot afirmant que "en aquests moments només hi ha una persona ingressada".Méndez de Vigo ha confirmat que Mariano Rajoy està en un contacte "fluid" amb els altres dirigents constitucionalistes, el secretari general socialista, Pedro Sánchez, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera. El ministre ha valorat el suport d'aquestes forces polítiques a l'acció de l'executiu.També s'ha percebut en la roda de premsa la pressió que rep la Moncloa des de l'extrema dreta. Preguntat per una periodista d'un digital ultra si el govern actua com un "gallina" per no aplicar l'article 155, el ministre ha tornat a repetir que "el govern no es deixarà pressionar per ningú" i "actuarem quan hàgim d'actuar".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)