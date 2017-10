Societat Civil Catalana reclama a Puigdemont que escolti Santi Vila i no faci una DUI

Roda de premsa de Societat Civil Catalana, presentant la manifestació de diumenge. Foto: ACN

Societat Civil Catalana (SCC) ha fet una crida a la Catalunya "silenciada" a sortir al carrer aquest diumenge per dir "prou" al full de ruta independentista. Sota el lema "Prou! Recuperem el Seny", l'entitat ha organitzat una manifestació que començarà a les 12.00 a la plaça d'Urquinaona i finalitzarà davant l'Estació de França, on Mario Vargas Llosa, Isabel Coixet i Josep Borrell faran lectura del manifest. El vicepresident de l'entitat, Álex Ramos, ha lamentat que hi ha catalans que se senten "exclosos a la seva terra" i ha apostat perquè aquests surtin al carrer en favor del diàleg, la democràcia i la solidaritat.Igualment, l'entitat ha demanat al Govern que sigui conscient de la situació bancària després que Banc Sabadell hagi decidit traslladar la seva seu social i d'altres puguin seguir aquest camí, que escolti el conseller d'Empresa, Santi Vila , i aturi una declaració d'independència. També ha rebutjat també una mediació internacional perquè consideren que "no hi ha conflicte" que la requereixi i que el que cal és que els governants catalans "tornin a la legalitat".L'entitat es prepara per la que creu que serà la major manifestació que han organitzat fins ara i el que volen mostrar és que el col·lectiu independentista "hipermobiltizat" i "subvencionat" no representa la majoria de catalans. Ramos ha denunciat que, en els darrers anys, s'ha imposat una "espiral de silenci" i la vicepresidenta de l'entitat, Miriam Tey, ha dit que s'ha donat un "punt d'inflexió" després de l'1-O i de l'anunci de traslladar els resultats al Parlament i declarar la independència amb la victòria del "sí".Així, Ramos ha destacat que es vol que sigui una manifestació "cívica, pacífica i amb to constructiu" i, per això, han alertat que no es permetran símbols no democràtics i que, si algú els mostra, un servei d'ordre que s'ha organitzat –amb uns centenars de persones- els demanaran que els retirin o els faran fora si s'hi neguen. Per contra, fan una crida a "recuperar la senyera com la bandera dels catalans" i a mostrat també banderes espanyoles i europees.L'objectiu és mostrar la "pluralitat" que han dit que representa Catalunya i per això han apuntat que hi participen més d'una vintena d'entitats i compten amb el suport de PP i C's i la presència del PSC -que finalment ha enviat una carta a la militància cridant a anar-hi-. Entre les entitats hi ha Concòrdia Cívica, Grup de Periodistes Pi i Maragall, Llibertats, Empresaris de Catalunya, Moviment Cívic 12 d'octubre, La Tercera Via, Assemblea per una Escola Bilingüe, Economistes de Catalunya i l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme (ACVOT), entre d'altres. D'entre els polítics que han confirmat la seva presència hi ha els líders de C's Albert Rivera i Inés Arrimadas, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol; i l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell .En ser preguntats per la situació bancària després que Banc Sabadell aprovés aquest dijous traslladar la seva seu social de Catalunya a Alacant, Ramos ha expressat la seva preocupació i ha considerat que aquest decisió demostra que la cosa "va malament" . Tey ha afegit que és un "símptoma" que fa visible la "irresponsabilitat" dels polítics independentistes que van dir que això no passaria.També s'han referit a les paraules del conseller d'Empresa, Santi Vila, demanant un marc de diàleg entre els dos governs, assegurant que es tracta d'una persona amb "credibilitat" dins del PDECat i l'ha qualificat com un "símptoma de sensatesa". Per això, ha instat el Govern a escoltar aquests símptomes i ha considerat que això "els frena" en el seu objectiu de declarar la independència. Així, ha esperat que tot això els faci "reflexionar" i no cometre "un error més gran que l'1-O".Precisament sobre l'1-O, han afirmat que "no hauria d'haver-se produït mai" i han exonerat els agents policials de responsabilitats, assegurant que aquestes s'han de buscar entre els dirigents. Ramos ha criticat la "greu irresponsabilitat" dels comandaments de Mossos, que ha afirmat que estan polititzats, i ha lamentat que el fet que no actuessin va fer que ho fessin la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.Per últim, han rebutjat que sigui necessària una mediació internacional per solucionar la situació actual ja que han assegurat que no es donen les circumstàncies per consolidar-la un conflicte que la requereixi. Ramos ha apuntat que no es tracta d'un conflicte entre països sinó d'una part de l'estat espanyol amb la resta de l'Estat i ha acusat que qui la demana té "ínfules de país". Ha afegit que es tracta d'un "problema intern" i que internament se sabrà trobar una solució.De la seva banda, Tey ha negat que hi hagi un conflicte sinó que hi ha dirigents que "no compleixen amb la legalitat" i ha apuntat que la solució passa per respectar les lleis. A més, ha apuntat que la constitució espanyola permet un canvi i per això ha apel·lat a "utilitzar les vies legals".

