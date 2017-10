El director d'«El Exorcista»: «El referèndum és il·legal però la revolució americana també ho va ser»

William Friedkin, director d'un dels grans clàssics del cinema de terror El Exorcista, ha manifestat aquest divendres que és conscient que el referèndum que es va celebrar l'1 d'octubre a Catalunya "és il·legal, però la revolució americana també ho va ser", ha afegit, "i els britànics van enviar bucs de guerra a Amèrica i molta gent va morir". Ha apuntat que no ha vist violència per part del poble català i que les manifestacions a Catalunya li van semblar pacífiques i ha apostat pel diàleg.Friedkin també ha indicat que el cinema nord-americà ara bàsicament "consisteix en homes i dones que volen i porten màscares i malles i salven el món. Igual haurien de venir a Catalunya i salvar el referèndum", ha afegit el veterà director cinematogràfic nord-americà.Friedkin va recollir el Gran Premi Honorífic del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i va manifestar a la gala inaugural: "Crec en la pau per Catalunya, l'única resposta és una solució pacífica i el diàleg".

