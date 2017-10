Mor el polític i periodista de Tortosa Subirats Piñana, redactor de l'Estatut del 1979

L’històric polític, periodista i doctor en ciències econòmiques Josep Subirats Piñana (Tortosa, 1920) ha mort aquest divendres 6 d’octubre als 97 anys, a Barcelona, on residia.Nascut a Tortosa el 1920, Subirats Piñana ha estat un gran activista polític antifranquista. Va dirigir el periòdic clandestí Ara durant l'època de la dictadura i anys més tard va formar part dels vint que van fer el projecte de l'Estatut de Catalunya a Sau.Subirats va entrar al diari de Tortosa El Poble amb catorze anys i va ser el seu director dels anys 1937 i 1938. Va ser pres durant la guerra, va complir set anys de condemna a la presó de Pilats, a Tarragona. Va ser membre d’ERC des dels anys 40 fins a l’inici de la transició.També va ser elegit senador a les corts constituents del 1977, després de presentar-se com a independent en la llista d’Entesa dels Catalans i posteriorment,un anys més tard, va entrar al PSC. Va ser vicepresident de la comissió de pressuposts del Senat i membre de la comissió dels vint que redactà a Sau el projecte d’Estatut de Catalunya i de la comissió dels vint-i-u que participà en la redacció definitiva de l’Estatut. L’any 1982 fou elegit conseller del Tribunal de Comptes d’Espanya i el 1986 esdevingué magistrat del Tribunal de Comptes de la Comunitat Europea. Ha publicat diversos llibres.Ha estat professor de Política Fiscal de l'Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​senador, membre dels Tribunals de Comptes d'Espanya i d'Europa, i el 30 de gener del 2005 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Al febrer de 2004 també va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. La ciutat de Tortosa el va nomenar fill predilecte l’any 2002.

