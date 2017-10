​Forn, sobre l'1-O: «Qui ha fet la feina amb zero ferits o qui l'ha fet amb 900?»

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, quan es van tancar aproximadament uns 200 centres de votació, la meitat dels quals per part dels Mossos d'Esquadra i l'altra meitat per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, segons ha ressenyat."Qui hauria d'anar a declarar a la Fiscalia o als jutjats? Qui ha fet la feina que se li ha encomanat amb zero ferits o amb 900? És la pregunta que una persona normal es faria", ha afirmat Forn en una entrevista a TV3 . El titular d'Interior ha explicat que els Mossos tenien al voltant de 6.000 efectius en el dispositiu de l'1-O, mentre que els altres dos cossos, uns 10.000, segons les dades fetes arribar a la conselleria. "Vam fer el 50% de tancaments. El resultat és claríssim de qui

