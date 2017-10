L'Ajuntament d'Amposta canviarà de bancs si els actuals abandonen Catalunya

Si els bancs que treballen amb l'Ajuntament d'Amposta efectuen "moviments polítics" marxant de Catalunya, el govern municipal buscarà unes altres entitats financeres, internacionals si és necessari, amb les quals operar. Així ho ha assegurat a l'ACN l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, davant el fet que Banc Sabadell haja traslladat la seva seu social fora de Catalunya i s'espera que Caixabank ho faci en les properes hores."Tenim més de 35 milions d'euros de pressupost, catorze en préstecs: estic convençut que amb la quantitat d'ingressos que recollim trobarem ràpidament entitats en l'àmbit europeu entitats que estiguen disposades a ser bancs de referència a Catalunya", valora. Per a Tomàs, aquestes maniobres són un "error" que les entitats poden acabar pagant car: "Si recollim els pressupostos dels 800 ajuntaments implicats en el procés i els altres clients catalans, no se fins a quin punt una empresa s'ho pot permetre".Fa escassos mesos, l'Ajuntament d'Amposta va subscriure amb el Banc Sabadell –que acaba d'aprovar el trasllat de la seva seu social a Alacant- una part important dels tres préstecs per finançar diverses inversions per valor de 5,5 milions d'euros en total. Tot i mostrar-se "molt satisfet" amb els serveis que actualment presten al consistori, entre d'altres, aquesta entitat i també Caixabank -"hi continuarem treballant sempre que vulguin fer país", ha precisat-, l'alcalde avisa que en el cas que acaben consumant la seva marxa per motivacions polítiques buscaran bancs alternatius, sigui aquí o a l'estranger.Creu que el govern espanyol podria "pressionar" els consells d'administració d'estes entitats per forçar la seua marxa de Catalunya per motius aliens als estrictament empresarials. "Això és una cosa que ara probablement no sabrem i no es dirà, però si amb el temps es destapa haurem de prendre la decisió de qui vulgui tenir dins de casa treballant", ha tancat.

