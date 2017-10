El jutge obre diligències per la repressió policial de l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha obert diligències contra la repressió policial de l'1-O, segons ha fet públic en un comunicat. La Generalitat va denunciar els fets i el jutge s'encarrega d'enumerar totes i cadascuna de les denúncies rebudes, així com també els certificats mèdics de lesions que van causar fins a 893 ferits durant la jornada del referèndum. El text contradiu la versió del fiscal i sosté que la intervenció policial va causar que la convivència es veiés afectada.En el seu escrit, el jutge del jutjat d'instrucció número 7 deixa constància de la discrepància amb la interpretació que va fer el ministeri públic dels fets de l'1 d'octubre. Recorda que el que era "il·legal" i "constitutiu d'un presumpte delicte de desobediència" era la "convocatòria, organització i promoció del referèndum". En cap cas, diu el jutge, es pot considerar "il·legal" ni "il·lícit" el fet que "els ciutadans, convocats per la seva administració autonòmica, es dirigissin als punts de votació que se'ls va indicar". D'aquesta manera, el jutge posa objeccions a la resposta policial a la mobilització ciutadana de diumenge passat.La resolució judicial reclama a les autoritats policials que presentin un "informe detallat" de les actuacions de l'1 d'octubre en els col·legis electorals on es van produir episodis de violència. També reclama a la delegació del govern espanyol a Catalunya que aclareixi "les instruccions orals i escrits" traslladades als cossos i forces de seguretat de l'Estat. Finalment, sol·licita a mitjans de comunicació audiovisuals que facilitin "còpies de les gravacions" de les quals disposin per documentar les agressions.Segons el ministeri fiscal, recorda el jutge, "les mesures adoptades per la Policia Nacional [espanyola] en absolut van afectar a la normal convivència ciutadana". Resulta evident, sosté el magistrat, que "això no és així" si es tenen en compte les imatge gravades pels ciutadans i pels professionals dels mitjans de comunicació. "Afectació de la normal convivència ciutadana n'hi va haver, tota vegada que van existir disturbis i lesionats en almenys 17 llocs diferents de la ciutat en un mateix matí", diu el jutge.L'obertura de les diligències constata que l'informe del cos nacional de policia espanyola admet que hi va haver moments en què va ser "necessari" disparar salves a l'aire i pilotes de goma. "La investigació dels fets ha de determinar, si és possible, si la normal convivència es va alterar per l'actuació dels agents, per la de les persones que allí es trobaven, o per una combinació d'ambdues", sosté el text.

