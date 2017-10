Com podem ser tan innocents?

Ara és l'hora segadors, etcètera. No m'escolteu, si no voleu, perquè el que us diré no és agradable. Jo sóc home rude i feréstec, de la vella escola. M'agraden els tractors, les camises de quadres i la cervesa barata. Sóc anarco-primitivista convençut i crec que la fallida nuclear del planeta és l'única cosa que ens permetrà tornar a ser persones. Està molt bé el wifi i poder-se dutxar amb aigua calenta, però si el preu a pagar per aquestes dues coses és la submissió a un rei estranger, que amb mi no comptin.on una munió de persones formava un mosaic humà amb la frase “Europe help us”. Em va semblar repugnant aquesta escena d'humiliació davant d'una autoritat artificial, d'una unió que no és ni unió ni és europea. Pregunteu-li a Varoufakis què en pensa de la Unió Europea.Què oferiu a canvi, catalans? Voleu un aliat estratègic? Parleu amb Corea del Nord. Parleu amb Putin. Posats a buscar un company de viatge, posats a agenollar-se i a reclamar un aliat, que sigui un amb bombes i urani.per defensar-vos dels cops de porra? És el moment d'alçar-se. Posar la declaració sobre la taula. Deixar de pagar impostos forasters. Ensorrar els bancs. Cremar neumàtics a la frontera. Que la cua de camions arribi a Brussel·les. Si voleu que Europa us escolti, els que han d'agenollar-se són ells.

