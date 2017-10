El govern espanyol refusa el diàleg i considera declarada la independència

🔴Puigdemont proclama la independencia y pide al Parlament q la suspenda para iniciar un proceso d diálogo. Un golpe al sentido común #10Oct pic.twitter.com/JBeDKMrGJn — PP Barcelona (@PPBarcelona_) 10 d’octubre de 2017

🔴 Puigdemont y sus cómplices están fuera de la Ley, pero Cataluña sigue y seguirá siendo España. El Estado de Derecho responderá. 🇪🇸 #10Oct pic.twitter.com/a7pDnfQ3Lk — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 10 d’octubre de 2017

El govern espanyol considera que el president Carles Puigdemont ha declarat la independència, a l'assumir "el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república". L'executiu de Mariano Rajoy no se sent condicionat per la decisió de Puigdemont de suspendre la declaració formal durant "unes setmanes" per donar temps al diàleg i a la negociació. Es considera imminent que hi hagi una convocatòria extraordinària del consell de ministres en les properes hores, com un primer pas cap a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la suspensió de l'autonomia.Dins del Partit Popular, comencen a sorgir veus que es pronuncien en un sentit de duresa, començant pel PP de Barcelona:Dirigents rellevants també s'estan posicionant. És el cas de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, qui ha fet un tuit en què no deixa lloc al dubte:

