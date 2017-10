Puigdemont compareixerà finalment dimarts al Parlament

Notificada que TC ha acordat que se suspengui Ple acordat per Junta de Portaveus i advertida de conseqüències d’exercir les meves funcions pic.twitter.com/kJRJik7C7e — Anna Simó (@AnnaSimo) 6 d’octubre de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat comparèixer aquest dimarts al Parlament per informar dels passos posteriors a l'1-O. De fet, la mesa del Parlament es reunirà aquest divendres a les 15.30 per abordar la celebració d'aquest ple sobre l'aplicació dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre.La compareixença de Puigdemont és especialment rellevant, perquè ja està afinant la declaració de la independècia, segons ha avançat NacióDigital . L'entorn presidencial assegura que està "decidit" a proclamar l'estat català per tal d'aconseguir que la mediació internacional es produeixi en un escenari "d'igualtat" entre Catalunya i Espanya.La cita de la mesa del Parlament es convoca després que el Tribunal Constitucional (TC) suspengués aquest dijous la compareixença davant el ple que havia de fer Puigdemont, precisament per valorar el resultat del referèndum i analitzar-ne "els efectes". Després de la reunió de la mesa està previst que es reuneixi la Junta de Portaveus del Parlament, que és l'òrgan que fixa la data i l'ordre del dia dels plens. Al seu torn, la CUP té previst fer una roda de premsa a les tres de la tarda, just abans de la reunió del màxim òrgan de la cambra, per donar el seu punt de vista sobre aquest canvi de data.De fet, els membres de la mesa del Parlament han rebut aquest divendres la notificació del TC de la suspensió del ple previst per dilluns, però que finalment no tindrà lloc. "Notificada que el TC ha acordat que se suspengui el ple acordat per la junta de portaveus, i advertida de les conseqüències d'exercir les meves funcions", ha destacat la secretària primera del Parlament, Anna Simó (Junts pel Sí), en un missatge al seu compte de Twitter:

