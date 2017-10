Desplegament de la Guàrdia Civil a Ripoll per una concentració que mai va existir

Agents de la Guàrdia Civil aquest dijous al vespre a Ripoll Foto: Cedida

L'alcalde Jordi Munell en un acte de campanya pel referèndum fa uns dies Foto: Isaac Muntadas

Aquest dijous a la tarda, una sèrie d'agents de la Guàrdia Civil van arribar a la caserna de Ripoll d'aquest cos policial, situat a l'encreuament amb el carrer Concepció Ducloux i l'Hotel d'Entitats. Alguns ciutadans van gravar l'arribada dels agents passant amb els seus vehicles pel passeig de Sant Joan, a l'alçada del bar Dinàmic. Segons ha pogut saberdesprés de parlar amb l'alcalde del municipi, Jordi Munell (PDECat), les dotacions desplegades a la caserna van arribar ahir a la tarda i van marxar el mateix dia cap a 2/4 de 9 del vespre. Un vist i no vist que té la seva explicació.Segons ha confirmat Munell, sembla ser que hauria corregut el rumor que s'havia convocat una manifestació en contra de les forces d'ocupació i, en concret, de la Guàrdia Civil per la violència policial que es va produir el passat diumenge 1-O durant la celebració del referèndum d'autodeterminació, en què les càrregues dels cossos de seguretat espanyols van provocar gairebé 900 ferits Tanmateix, mai es va fer cap convocatòria i tot apunta que la Guàrdia Civil ho va confondre amb la concentració de Sant Boi de Llobregat que es feia a la mateixa hora. Es dona la circumstància que el cartell –on no deia el nom del poble- va circular per grups de WhatsApp i Telegram de Ripoll.La informació de la falsa convocatòria va arribar a tots els serveis de policia de la comarca i, de forma preventiva, els agents de Ripoll van demanar suport a la seva comandància, que va enviar-los reforços. "Aquí a Ripoll només hi ha quatre o cinc agents a la caserna", ha explicat Munell. Uns guàrdies civils que estan destinats a temes fiscals i a la intervenció d'armes, però no per funcionar d'antidisturbis.La postura del consistori en aquest aspecte és de condemnar tots els ''atacs violents i lesius'' que es van produir l'1-O. A més, l'Ajuntament de Ripoll ja ha fet un manifest de condemna i presentarà una moció, igual com ha fet l'Associació Catalana de Municipis, en el proper ple.L'alcalde sí que ha dit que quan Catalunya sigui independent, la Guàrdia Civil "no hauria d'existir" en aquest país. Per tant, les competències que encara tenen atribuïdes en matèria de policia fiscal, d'intervenció d'armes o d'expedició de DNIs, entre d'altres, haurien de passar als Mossos d'Esquadra. És per això que Munell diu que s'hauria de fer un traspàs de competències com va passar amb el servei de trànsit en el seu moment. De fet, quan es va fer el traspàs de trànsit va haver-hi moltes persones que, a través d'una oposició, van poder continuar treballant a Catalunya sense cap problema.En tot cas, el batlle ripollès ha volgut diferenciar molt clarament la "institució de les persones". Munell rebutja totalment l'arribada de les forces d'ocupació que siguin "violentes", però les diferencia molt clarament d'aquells guàrdies civils que viuen a Ripoll o a pobles del voltant com Camprodon o Sant Quirze de Besora. "El 90% són gent arrelada al poble que viuen amb la família aquí i amb un pis al municipi", ha assenyalat l'alcalde. Per Munell, aquests agents no són forces d'ocupació que venen d'Espanya amb un posat "violent i guerriller" i matisa que aquests agents "tampoc van intervenir en cap situació de l'1-O contra la democràcia o el referèndum". "I això mereix un respecte perquè segurament els que viuen a la comarca no en tenen cap culpa", ha puntualitzat. De fet, per l'alcalde aquests agents tranquil·lament podrien fer el traspàs cap a la policia autonòmica convertint-se en Mossos d'Esquadra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)