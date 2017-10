Terrassa aprovarà la darrera pròrroga forçosa a Mina pel servei d'abastament d'aigua

Mina Aigües de Terrassa continuarà gestionant el servei d'abastament d'aigua uns quants mesos més. El tinent d'alcalde i regidor de l'Aigua, Alfredo Vega, ja ho va deixar clar durant el ple extraordinari del mes de setembre en què es va aprovar per majoria crear una empresa pública que gestioni el servei. "Avui s'ha donat resposta a una voluntat de la població de Terrassa, però ara s'obre una nova etapa", detallava aleshores.La remunicipalització no és bufar i fer ampolles. Tot just fa un mes es va donar llum verda a la creació de la companyia pública que encarnarà el procés (Aigua de Terrassa, EPEL), els estatuts que la regiran i el reglament bàsic per desplegar el nou servei municipal. Tot aquest procés requereix temps i cal recordar que l'administració local i l'empresa que ha estat al capdavant de l'abastament d'aigua els darrers 75 anys encara tenen algunes carpetes obertes als jutjats.La intenció de l'Ajuntament de Terrassa és posar en marxa el servei durant el primer semestre del 2018. Una nova pròrroga era gairebé inevitable, segons apunten fonts municipals. Aquesta és la mateixa sensació que ha planat en els darrers mesos pels despatxos de direcció de Mina.Dimarts que ve, 10 d'octubre, el consistori ha convocat un ple extraordinari per debatre aquest escenari. En el primer punt de l'acte del dia, els grups municipals sotmetran a votació l'aprovació inicial de la "imposició" d'una nova pròrroga per "garantir la continuïtat de la prestació del servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa".En aquest ple, que començarà a les nou del matí, també es debatran quatre temes vinculats a les àrees de Serveis Generals i Govern Obert i de Drets Socials i Serveis a les persones. Pel que fa a la primera, els regidors votaran el contracte de gestió de serveis energètics municipals per a la reducció del consum energètic. Aquest contracte implica el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior i la implementació d'energies renovables (TEI).Els darrers punts del dia fan referència a les bases específiques per a l'atorgament de beques de BaumannLab 2017, de subvencions per reformar pisos destinats a lloguer social i d'ajuts per al pagament de l'IBI d'habitatges destinats a lloguer social.

