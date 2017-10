Millo demana ara disculpes als ferits de l'1-O però justifica l'actuació policial

Enric Millo, en una imatge d'arxiu Foto: ACN



Després que el mateix dia de les càrregues policials el delegat del govern espanyol, Enric Millo, sortís a reforçar l'operació sense lamentar, en cap moment, les agressions als col·legis, avui s'ha disculpat en una entrevista a Els Matins de TV3. "Quan sé que hi ha persones que han rebut cops no puc més que demanar disculpes", ha dit Millo.

Tanmateix, ha tornat a culpar el govern de Puigdemont d'haver dut la situació al límit sense donar opció al govern espanyol a actuar de cap altra manera que per la via de les forces policials. "No he trobat resposta del govern català per impedir on hem arribat", ha asseverat Millo que ha recordat que hi havia una ordre d'un jutge que demanava impedir el referèndum.



Millo ha tornat a defensar la policia espanyola i ha donat a entendre que part dels incidents van ser també provocats pels concentrats. "En alguns col·legis van encerclar els policies i no els deixaven sortir", ha dit el delegat del govern espanyol que ha afegit que en tretze col·legis es va fer un cordó amb "activistes, persones grans i discapacitats".



Millo també ha carregat contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra, tot i que ha dit que no tot el cos va estar d'acord amb primar "la línia política" al "criteri professional". "Aquests dies hem rebut moltes trucades de mossos avergonyits", ha afirmat Millo.



I acabat advertint a Puigdemont que no faci cap pas més fora de la legalitat espanyola. "Està posant en perill l'autogovern de Catalunya", ha alertat.

