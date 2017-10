Barcelona celebrarà una «multiconsulta» anual a partir del maig del 2018

12:22 Puigdemont compareixerà dimarts al Parlament per explicar el full de ruta posterior a l'1-O. El president de la Generalitat així ho ha sol·licitat a la cambra catalana.

12:11 Millo demana ara disculpes als ferits de l'1-O però justifica l'actuació policial. El delegat del govern espanyol acusa Puigdemont d'haver cridat a votar els ciutadans en un referèndum "il·legal" i diu que en alguns col·legis hi havia cordons amb "activistes, gent gran i discapacitats".

12:06 La Fiscalia no demana cap mesura cautelar per a Trapero, Sànchez ni Cuixart. El major dels Mossos ha sortit de l'Audiència Nacional entre aplaudiments i alguns insults de "traïdor" i "cabró”. Informa Isaac Meler.

11:26 Trapero marxa de l'Audiència Nacional després de més d'una hora declarant per sedició. El major dels Mossos ha sortit de l'Audiència Nacional entre aplaudiments i alguns insults de "traïdor" i "cabró".

11:21 ÚLTIMA HORA Trapero surt de l'Audiència Nacional entre aplaudiments i alguns insults de «traidor» i «cabrón» https://t.co/A9e9gLr73Y pic.twitter.com/sdB5PhsOL1 — NacióDigital (@naciodigital) 6 d’octubre de 2017

11:16 ÀUDIO Freixenet valorarà traslladar la seu fora de Catalunya si es declara la independència. Josep Lluis Bonet traslladarà la proposta al consell d'administració i considera que la DUI seria una "catàstrofe".

11:06 FILIPRIM Què sent un periodista que menteix?; l'anàlisi de Toni Vall. «Algú que està obligat a escriure una notícia o a muntar un vídeo en què s'informa que els ferits per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van ser quatre, pot dormir bé?».

10:58 La policia espanyola també marxa dels hotels de Lleida; informa Àlvar Llobet. Desenes d'agents han sortit marxat aquest divendres de l'Hotel Real de la ciutat.

10:42 Els Mossos reben 73 denúncies a Lleida de víctimes de la violència policial. Altres persones ferides han optat per denunciar els fets directament en jutjats lleidatans.

10:41 Forn, sobre l'1-O: "Qui hauria d'anar a declarar? Qui ha fet la feina amb zero ferits o qui l'ha fet amb 900?". El conseller diu que els Mossos van tancar un 50% de 200 col·legis, mentre que els cossos estatals tenien uns 10.000 agents en el dispositiu.

10:38 EN DIRECTE Ampli dispositiu de seguretat i accés restringit a la plaça on hi ha la porta de l'Audiència Nacional https://t.co/lOS3fWuLqz pic.twitter.com/LTyb1iyHhR — NacióDigital (@naciodigital) 6 d’octubre de 2017

10:25 L'escola Nostra Llar de Sabadell repara la vidriera afectada per l'assalt policial de l'1-O. Els agents van trencar els vidres de la porta principal per accedir al centr i diverses portes d'aules, biblioteca i lavabos.

10:16 La jutgessa de l’Audiència Nacional inicia els interrogatoris als acusats de sedició per les protestes contra el 20-S. La intendent dels Mossos està declarant per videoconferència, després ho farà Trapero i els presidents de l’ANC i Òmnium.

10:16 Puigdemont afina la proclamació de la independència; ho explica Oriol March. El president de la Generalitat estudia una fórmula que situa Catalunya com un estat que apel·la a la comunitat internacional per al seu reconeixement.

10:15 Trapero, Sànchez i Cuixart ja són a l'Audiència Nacional per declarar per sedició. Un cordó policial impedeix a un grup de diputats catalans i bascos acostar-se a saludar-los. Informa Isaac Meler des de Madrid.

10:08 Comença el ple de l'Ajuntament de Barcelona, on es debatrà demanar la dimissió de Mariano Rajoy. Informa Jordi Bes.

09:55 Diputats de PDECAT, ERC i Units Podem a les portes de l'Audiència Nacional espanyola. Han entrat Trapero, Sànchez i Cuixart. La intendent Laplana declararà per videoconferència.

Diputats de PDECat, ERC i Units Podem a les portes de l'AN. Foto: Isaac Meler

09:55 Junqueras a El matí de Catalunya Ràdio, en set frases: «Les seus escollides pels bancs demostren que és una decisió temporal». “El govern espanyol utilitza mecanismes que no fa servir cap democràcia", assegura el vicepresident català.

09:50 PDECat, ERC i la CUP de l'Ajuntament de Barcelona pacten un mateix text sobre l'1-O que es votarà al ple municipal d'aquest divendres: condemna l'actuació policial, reclama que Rajoy dimiteixi, exigeix la retirada de "tots els cossos policials i repressius" que manté l'Estat a Catalunya, i demana instar el govern espanyol a "reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del referèndum". Informa Jordi Bes.

09:37 Suïssa s'ofereix com a mediadora entre Catalunya i Espanya. El Departament d’Afers Exteriors suís, segons la RTS, està preparat per iniciar una plataforma de diàleg entre els dos governs.

09:24 Figueres s'uneix al veto a la Casa Reial espanyola i als cossos de seguretat de l'Estat per les càrregues policials de l'1-O. El ple ha aprovat també ha declarat el delegat del govern espanyol, Enric Millo, persona non grata i no el convidarà ni a ell ni al subdelegat a cap acte.

09:22 Sant Julià de Vilatorta, a Osona, treu 350.000 euros del Banc Sabadell per marxar de Catalunya; ho explica Carles Fiter.

08:53 Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Josep Lluís Trapero ja són a l'Audiència Nacional per declarar per sedició per les protestes a la conselleria d'Economia contra les detencions de la Guàrdia Civil.

07:31 Policies espanyols demanen «disculpes» per la repressió de l'1-O. Una desena de comandaments publiquen una extensa carta a El Periódico explicant-ne els detalls

07:27 La petició de dimissió de Rajoy i la repressió de l'1-O centren el ple de Barcelona. El govern i la resta de grups presenten una bateria de propostes per debatre sobre el referèndum i l'escenari que s'obre ara. L'oposició tornarà a reclamar que Colau trenqui el pacte de govern amb el PSC.

07:26 EL DESPERTADOR de Ferran Casas 6 d'octubre: pressió bancària i judicial. "La banca pressiona per preservar els seus interessos i frenar el procés unilateral (que, per ara, és l'únic possible) mentre Puigdemont afina la DUI enmig de fortes turbulències", assenyala el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes Junqueras, el consell de ministres, els "sediciosos" de l'Audiència Nacional, Joan B. Culla, Neus Català i els fets del 6 d'octubre.

07:25 Trapero declara avui per sedició a l'Audiència Nacional espanyola; per Isaac Meler. L'Audiència Nacional investiga el major dels Mossos i la intendent Teresa Laplana per les protestes a la conselleria d'Economia contra les detencions de la Guàrdia Civil. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart també compareixen per les seves crides a la mobilització.

07:24 ENTREVISTA Joan Josep Nuet: «Avui una declaració unilateral no ajuda a assolir la independència»; per Joan Serra Carné i Sara González. El líder d'EUiA i dirigent dels "comuns" demana a Puigdemont no cometre "una gestió equivocada en temps crítics" i li recomana que "escolti tot el PDECat". "Estic segur que l'ús de l'exèrcit és una possibilitat que l'Estat té al cap", afirma el secretari tercer de la mesa del Parlament.

07:23 Puigdemont afina la proclamació de la independència; una informació d'Oriol March. El president de la Generalitat estudia una fórmula que situa Catalunya com un estat que apel·la a la comunitat internacional per al seu reconeixement. Dirigents del PDECat insisteixen en la necessitat de fer una declaració per fases, mentre que altres sectors aposten per eleccions. El Govern proclamarà avui els resultats oficials del referèndum.

23:18 RESUM DEL DIA Passi-ho bé, Banc Sabadell: el resum d'aquest dijous; per Bernat Surroca.

22:41 CRÒNICA La declaració d'independència fa tremolar l'«establishment»; per Pep Martí.



22:19 OPINIÓ «Fora rosaris de la nostra política»; l'article de Bel Olid.



22:18 OPINIÓ «Desescalar»; l'article de Xavier Graset.



22:16 OPINIÓ «Com podem ser tan innocents?»; article de Jair Domínguez.



22:15 LA VEU DE NACIÓ Trencar el bloc del «sí»; l'article d'Irene Ramentol.

22:11 Cervera tornarà a declarar Felip VI persona «non grata». L’alcalde, Ramon Royes, assegura que després dels esdeveniments del diumenge i de l'actitud del monarca, el consistori té ala necessita d'expressar novament el rebuig al Borbó. Per Àlvar Llobet.

21:58 La xarxa reacciona a la marxa del Banc Sabadell de Catalunya. Comentaris i imatges corren durant tot el dia per Twitter i WhatsApp.



21:55 La Guàrdia Civil intenta que acomiadin de la feina un jove de Reus per «treballar activament» pel referèndum. Un jove de l'esquerra independentista ha denunciat al jutjat que dos agents van pressionar el propietari de l'empresa on treballa perquè el fes fora. Ho explica Jonathan Oca.



21:25 VÍDEO L'esgarrifós discurs del líder de Falange davant de milers de persones. El partit d’ultradreta va aplegar 12.000 manifestants a Saragossa el dia del referèndum. Per Sergi Santiago.



21:24 "The Economist" a Rajoy: "Per evitar una calamitat, pregunta als catalans què volen". El setmanari britànic creu que una declaració d’independència seria "temerària", però la suspensió de l’autonomia empitjoraria encara més la situació.

21:08 Santi Vila urgeix a prioritzar el diàleg abans de declarar la independència. El conseller d'Empresa i Coneixement, en un article al diari Ara, "constata" que es comencen a notar conseqüències econòmiques després de l’1-O.

20:19 VÍDEO Unes dues-centes persones es manifesten en silenci a Sant Boi contra la policia espanyola. Veïns del municipi del Baix Llobregat marxen en silenci fins a la caserna on s'allotgen els agents.