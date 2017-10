Junqueras acusa el govern espanyol de pressionar els bancs

No esperas venjança? Això no t' ho creus ni tu. Amb el que dius es nota que només et vols venjar. Tu només vols castigar als independentistes per pensar diferent i fer servir la seva majoria democràtica al parlament. Et sembla bé que l' animal que va manar l actuació policial del 1-O s' en vagi de rositas? Que el ex ministre de l' Interior s' en vagi de rositas per la operació Catalunya? Que en Rajoy després d' haver negat l' us de la força quan tots els vídeos el desmenteixen s' en vagi de rositas? No continuo perquè la llista seria interminable.

Però això es una dictadura, per tant tu troves normal que els rebels siguin castigats i els opressors no. Tant de bo tingueu una dictadura per molts anys, es el que us mereixeu la gent com tu.