Suïssa s'ofereix com a mediadora entre Catalunya i Espanya

Seria una bona solució. Però de moment tenim el Col·legi d'Advocats, al qual, he llegit, no recordo on, que aquesta tarda assistirà Puigdemont.



El diari diu: "Una petició que ha reiterat al llarg dels dies [Puigdemont], i que Rajoy ha rebutjat en públic taxativament fins ara".



Crec que aquestes dues coses no són veritat. No les he llegides enlloc.