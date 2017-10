Un exespia rus: «La CIA dona suport a la independència de Catalunya»

Daniel Estulin Foto: Web Daniel Estulin

L'escriptor, periodista, exmembre dels serveis secrets russos i especialista en geopolítica, Daniel Estulin, va insinuar, en una entrevista aquest dijous al Versió RAC1 , que "la CIA dona suport a la independència de Catalunya". Així, creu que "tot això té el suport de grups de poder. És la unió de moltes organitzacions. Estem parlant de George Soros, per exemple. La revolució catalana és igual que altres orquestrades per la CIA americana".Pel que fa a les possibles futures aliances un cop assolida la independència, Estulin apunta cap a Israel, de qui creu que "serà un element important. Molts jueus tenen els diners a Catalunya, és una aliança lògica". I també va tenir paraules per a Espanya. "No pinta res enlloc. És un país del tercer món. És un estat en descomposició".Més enllà, també ha criticat la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi catalana. "No és apte per governar perquè tot això ho haurien d'haver previst", apunta Estulin, abans de carregar contra l'Estat: "No són al segle XXI". A banda, també s'ha mostrat molt contundent amb la imatge que han donat els mitjans espanyols dels fets de diumenge a Catalunya: "Han quedat retratats. Com poden explicar un posicionament si la resta del món veu una cosa totalment diferent a les xarxes socials?". Per últim, considera que "no hi ha marxa enrere per a aquest procés".

