CaixaBank estudiarà divendres si trasllada la seva seu fora de Catalunya

07:31 Policies espanyols demanen «disculpes» per la repressió de l'1-O. Una desena de comandaments publiquen una extensa carta a El Periódico explicant-ne els detalls

07:27 La petició de dimissió de Rajoy i la repressió de l'1-O centren el ple de Barcelona. El govern i la resta de grups presenten una bateria de propostes per debatre sobre el referèndum i l'escenari que s'obre ara. L'oposició tornarà a reclamar que Colau trenqui el pacte de govern amb el PSC.

07:26 EL DESPERTADOR de Ferran Casas 6 d'octubre: pressió bancària i judicial. "La banca pressiona per preservar els seus interessos i frenar el procés unilateral (que, per ara, és l'únic possible) mentre Puigdemont afina la DUI enmig de fortes turbulències", assenyala el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes Junqueras, el consell de ministres, els "sediciosos" de l'Audiència Nacional, Joan B. Culla, Neus Català i els fets del 6 d'octubre.

07:25 Trapero declara avui per sedició a l'Audiència Nacional espanyola; per Isaac Meler. L'Audiència Nacional investiga el major dels Mossos i la intendent Teresa Laplana per les protestes a la conselleria d'Economia contra les detencions de la Guàrdia Civil. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart també compareixen per les seves crides a la mobilització.

07:24 ENTREVISTA Joan Josep Nuet: «Avui una declaració unilateral no ajuda a assolir la independència»; per Joan Serra Carné i Sara González. El líder d'EUiA i dirigent dels "comuns" demana a Puigdemont no cometre "una gestió equivocada en temps crítics" i li recomana que "escolti tot el PDECat". "Estic segur que l'ús de l'exèrcit és una possibilitat que l'Estat té al cap", afirma el secretari tercer de la mesa del Parlament.

07:23 Puigdemont afina la proclamació de la independència; una informació d'Oriol March. El president de la Generalitat estudia una fórmula que situa Catalunya com un estat que apel·la a la comunitat internacional per al seu reconeixement. Dirigents del PDECat insisteixen en la necessitat de fer una declaració per fases, mentre que altres sectors aposten per eleccions. El Govern proclamarà avui els resultats oficials del referèndum.

23:18 RESUM DEL DIA Passi-ho bé, Banc Sabadell: el resum d'aquest dijous; per Bernat Surroca.

22:41 CRÒNICA La declaració d'independència fa tremolar l'«establishment»; per Pep Martí.



22:19 OPINIÓ «Fora rosaris de la nostra política»; l'article de Bel Olid.



22:18 OPINIÓ «Desescalar»; l'article de Xavier Graset.



22:16 OPINIÓ «Com podem ser tan innocents?»; article de Jair Domínguez.



22:15 LA VEU DE NACIÓ Trencar el bloc del «sí»; l'article d'Irene Ramentol.

22:11 Cervera tornarà a declarar Felip VI persona «non grata». L’alcalde, Ramon Royes, assegura que després dels esdeveniments del diumenge i de l'actitud del monarca, el consistori té ala necessita d'expressar novament el rebuig al Borbó. Per Àlvar Llobet.

21:58 La xarxa reacciona a la marxa del Banc Sabadell de Catalunya. Comentaris i imatges corren durant tot el dia per Twitter i WhatsApp.



21:55 La Guàrdia Civil intenta que acomiadin de la feina un jove de Reus per «treballar activament» pel referèndum. Un jove de l'esquerra independentista ha denunciat al jutjat que dos agents van pressionar el propietari de l'empresa on treballa perquè el fes fora. Ho explica Jonathan Oca.



21:25 VÍDEO L'esgarrifós discurs del líder de Falange davant de milers de persones. El partit d’ultradreta va aplegar 12.000 manifestants a Saragossa el dia del referèndum. Per Sergi Santiago.



21:24 "The Economist" a Rajoy: "Per evitar una calamitat, pregunta als catalans què volen". El setmanari britànic creu que una declaració d’independència seria "temerària", però la suspensió de l’autonomia empitjoraria encara més la situació.

21:08 Santi Vila urgeix a prioritzar el diàleg abans de declarar la independència. El conseller d'Empresa i Coneixement, en un article al diari Ara, "constata" que es comencen a notar conseqüències econòmiques després de l’1-O.

20:19 VÍDEO Unes dues-centes persones es manifesten en silenci a Sant Boi contra la policia espanyola. Veïns del municipi del Baix Llobregat marxen en silenci fins a la caserna on s'allotgen els agents.

20:18 CaixaBank estudiarà demà si trasllada la seva seu fora de Catalunya. Avui ha estat Banc Sabadell qui ha decidit traslladar-se i establir la seu a Alacant.



20:16 «L'única negociació possible és després de proclamar la República»: el manifest a favor de la DUI. El text, ja signat pels diputats de Demòcrates, assegura que no declarar la independència ja suposa "submissió" i "empobriment". Ho explica Oriol March.

20:00 Carme Forcadell defensarà «la sobirania del Parlament» però no aclareix si dilluns hi haurà ple. "No podem permetre que un tribunal ens digui a un parlament democràtic, escollit democràticament, de què podem parlar i de què no podem parlar", denuncia la presidenta de la cambra.

19:56 L'empresariat pressiona Puigdemont per no declarar la independència; ho expliquen Oriol March i Pep Martí. El president de la Generalitat rep trucades de l'"establishment" en què li demanen aturar l'"escalada de tensió" amb Madrid posterior a l'1-O.

19:55 L'exalcalde de Sabadell demana que el Banc Sabadell deixi de dur el nom de la ciutat. Juli Fernàndez (ERC) trasllada a la xarxa la proposta després que l'entitat hagi anunciat que trasllada la seva seu social fora de Catalunya.



19:45 ÚLTIMA HORA L'alcalde de Terrassa dimitirà si Pedro Sánchez dona suport al 155. Jordi Ballart també anuncia que estriparà el carnet del PSC si el PSOE abona la suspensió de l'autonomia.

19:24 Els arxivers engeguen la campanya #ArxivemelMoment per preservar el «patrimoni digital» de l'1-O

19:21 Colau reclama a Europa una plataforma de diàleg per «rebaixar l'escalada de tensió». L’alcaldessa es reuneix amb vint cònsols de països europeus i la representació de la Comissió i el Parlament europeus. Informa Jordi Bes.



19:14 Els arxivers engeguen una campanya per conservar el «patrimoni digital» de l'1-O. #ArxivemelMoment vol protegir els vídeos i fotografies del referèndum enviades a través de les xarxes socials per documentar la història en el futur. Per Karma Peiró.



19:13 ÚLTIMA HORA El govern espanyol prepara un decret per facilitar la sortida de les empreses de Catalunya. El decret permetria que CaixaBank canviés de seu social sense que la decisió passés per la junta d'accionistes, tal com indiquen els estatuts de la companyia.

18:52 Joan B. Culla i Francesc Serés deixen El País per «censura ideològica». El diari del Grupo Prisa ha dretanitzat la seva línia editorial i manté davant el procés sobiranista una posició d'enorme bel·ligerància.

18:50 CSQEP proposa esmenar la convocatòria del ple sobre l'1-O per burlar el TC. Demanen la compareixença del president de la Generalitat sense mencionar la llei del referèndum suspesa. Informen Joan Serra Carné i Sara González.



18:49 El PSC diu que si es manté el ple de dilluns no el consideraran vàlid i no hi participaran. Els socialistes reclamen "reflexió i diàleg" per evitar tant la declaració d'independència com l'aplicació de l'article 155.



18:24 ÚLTIMA HORA Confirmat: el Banc Sabadell aprova el trasllat a Alacant. El consell d'administració de l'entitat aprova el canvi de domicili social arran dels efectes de l'1-O.

18:03 Madrid aguanta la respiració mentre a Catalunya es cuina la DUI; un reportatge de Pep Martí. José Antonio Zarzalejos, Fernando Ónega, Raúl del Pozo i Javier Aroca analitzen per a NacióDigital la situació a Catalunya vista des de Madrid. Rajoy no genera adhesió total però no es dona cap viabilitat a una independència unilateral.

17:33 El govern escocès espera que es respecti el dret a decidir dels catalans i condemna la violència "impactant i innecessària" de la policia espanyola contra ciutadania. La secretària del Gabinet d'Afers Exteriors, Fiona Hyslop, assegura també que la situació a Catalunya és una "qüestió bàsica de drets humans i democràcia".

17:27 Cospedal i Rivera ja apel·len a l'exèrcit per defensar la unitat d'Espanya. La ministra de Defensa recorda que la Constitució encomana a les forces armades "defensar la seva integritat territorial i l'ordenament constitucional" i diu que això és "un orgull". El líder de Ciutadans insta Rajoy a aplicar l'article 155 per no haver de prendre després "decisions penals, decisions militars o d'altre tipus".

17:27 Ada Colau està reunida amb una vintena de cònsols de països europeus, la cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Maite Calvo, i el director de la Representació de la Comissió Europea a la capital catalana, Ferran Tarradellas.

17:11 La CUP de Tarragona demana a Ballesteros que sol·liciti l'expulsió de la policia espanyola de la ciutat. Els anticapitalistes volen que segueixi l'exemple d'alcaldes com el de Reus, Calella o Pineda de Mar, governada pel PSC. Informa Jonathan Oca.

16:56 La Guàrdia Civil veta l'entrada a la premsa a la subdelegació del govern espanyol a Lleida. Els agents de la policia espanyola tampoc no hi han deixat entrar al personal dels grups municipals de la Paeria. Ho explica a Àlvar Llobet.



16:48 L'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, s'acull al dret a no declarar per l'1-O: "Ja no reconeixem la justícia espanyola". Assegura també que només ha de donar explicacions als veïns del municipi que "mereixen el seu compromís". Ho explica Carles Fiter.

16:43 Àngel Ros diu ara que els milers de persones que criden la seva dimissió estan manipulats pels partits. L'alcalde de Lleida acusa el PDECat, ERC i la CUP d'orquestrar un linxament contra ell. Informa Àlvar Llobet.

16:35 La reacció de Carme Forcadell a la suspensió del TC: "Suspendre Plens que no estan ni convocats és la nova oferta de diàleg". Suspendre Plens que no estan ni convocats és la nova oferta de diàleg. https://t.co/Pugkc8uTYO — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 5 de octubre de 2017

16:33 Jordi Cuixart, sobre la decisió del TC de suspendre el ple del Parlament: "La doctrina preventiva contra la democràcia: volen suspendre un Parlament abans que es convoqui i s'expressi".

16:33 Andrés Iniesta trenca el seu silenci sobre el procés amb una petició als polítics. Els demana "diàleg" perquè els ciutadans mereixen "viure en pau".

16:30 CRONOLOGIA «Ara marxo, ara no»: les anades i vingudes del Sabadell amb el procés. Des del 2014, Josep Oliu ha anat variant les seves declaracions sobre si el banc traslladaria la seu central o no, i el març de 2017 va negar-ho rotundament.

16:24 Zoido retirarà les condecoracions als mossos que no prometin formalment "lleialtat als principis constitucionals". El Ministeri "bolcarà els seus recursos" per "identificar" els agents de la policia catalana que van actuar amb "passivitat, obstruccionisme i desistiment de les seves funcions".



16:20 El PDECat trenca el pacte de govern amb el PSC a Mataró per l'1-O i obre la porta a presentar una moció de censura.

16:03 Albano Dante Fachin, líder de Podem a Catalunya: "La gent ens va posar al Parlament i només la gent ens en pot treure. Ni la Guàrdia Civil ni el Tribunal Constitucional".