CaixaBank estudiarà aquest divendres si trasllada la seva seu fora de Catalunya

Que el BS trasladi la seu social a Alacant, de forma transitoria, em de dir, no volr dir que s'emporti l'operativa, que es manté a Catalunya, tan sols que per protegir els diposits i accionistes, no perdràn la financiació del BCE. Bona jugada, i a mes previsible. La caixa la trasladarà a ses illes, pel mateix motiu, i de forma temporal, tanmateix s'ha de dir que continuen als Paissos Catalans, i aixó reafirma que es farà la declaració d'Independencia, i la temporaltat de la mesura, més no serà d'avui per demà, tindrem que recorre el proces constituent, estem pacients, confiem en els nostres politics i Institucions, ells s'ho juguen tot, al cap i a la fi despres de dir-nos des de Madrid que el refrendum no es faria, que no hi haurien urnes, que no hi haurien paperetes, despres de continiats atacs informatics al CTT, el nostre Govern sempre en tenia un altre pensada, i s'en sortien, Confiem i ens en sortirem, mes no serà fàcil!