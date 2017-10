Unes dues-centes persones es manifesten en silenci a Sant Boi contra la policia espanyola

Silenci sepulcral a la marxa d més d'un miler d veïnes d #SantBoi cridant en silenci q som ciutat d pau i volem fora les forces d repressió pic.twitter.com/idf3LSndeH — Referèndum #SantBoi (@CDRSantBoi) October 5, 2017

Espectacular imatge d #SantBoi. Carrer Jaume I ple d gom a gom. Més d 1000 persones en silenci exigint q volen fora les forces de repressió pic.twitter.com/E7gpD2nnMR — Referèndum #SantBoi (@CDRSantBoi) October 5, 2017

Sant Boi marxa silentment cap a la caserna!! No us volem al Baix Llobregat!! Que se'n vagin!! pic.twitter.com/j7pWCAsp5r — Oriol Bossa (@oriol_bossa) October 5, 2017

Unes dues-centes persones s'han concentrat a Sant Boi de Llobregat contra la presència de la policia espanyola al municipi. Han fet una marxa silenciosa fins a la caserna on s'han instal·lat els agents. La manifestació ha coincidit amb una altra concentració de signe contrari -espanyolista-, molt més sorollosa, i no hi ha hagut cap incident destacable.La manifestació es va convocar després de saber-se que per millorar l'allotjament dels policies, el Ministeri de Defensa va enviar dimecres una vintena de camions per condicionar la instal·lació militar de Sant Boi. Es van traslladar des de Saragossa lliteres, cuines, dutxes i taquilles perquè els agents deixin les seves pertinences. Tot plegat amb l'objectiu d'acollir els agents si s'han de mantenir a Catalunya i segueixen els problemes per trobar allotjament.Alguns hotels de localitats com Pineda, Calella o Figueres han fet fora aquests últims dies els agents desplegats després de les càrregues policials de l'1-O. Per això, l'Estat va decidir ahir moure peça per tenir a punt una nova ubicació en cas d'haver-los de reallotjar. Dins del cos, a més, hi ha hagut crítiques per les condicions en les que els agents viuen al creuer situat al Port de Barcelona. Fonts de Defensa confirmen que aquest moviment es va fer "per si arribat el moment" els efectius de la Guàrdia Civil i la policia espanyola "precisen utilitzar la instal·lació militar".L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, va expressar ahir el seu "malestar i preocupació" per la possible arribada de contingents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola al municipi. Fonts de l'Ajuntament d'aquesta localitat van explicar que s'han assabentat a través dels mitjans de comunicació que el ministeri de Defensa està habilitant la caserna de Santa Eulàlia de la localitat per acollir una part dels efectius desplegats a Catalunya. En conèixer la notícia, la batllessa va trucar a la delegació del govern de l'Estat per sol·licitar una "reunió urgent" amb el seu responsable, Enric Millo.

