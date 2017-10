CSQEP proposa esmenar la convocatòria del ple sobre l'1-O per burlar el TC

Catalunya Sí que es Pot intenta esmenar la convocatòria del ple del dilluns per evitar la suspensió del Tribunal Constitucional. La seva proposta és registrar una petició de compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com van fer aquest dimecres Junts pel Sí i la CUP, però sense mencionar l'article 4 de la llei del referèndum suspesa pel TC. Es tracta d'un intent, doncs, d'intentar burlar la suspensió i que el ple es pugui celebrar amb normalitat el pròxim dilluns.El títol de la petició de compareixença del president és per "Donar comptes de la situació política de Catalunya després de l'1 d’octubre i proposar les mesures polítiques que consideri adients". Com a conseqüència, el grup liderat per Lluís Rabell demana que es reuneixi la junta de portaveus per afrontar el que formalment seria la convocatòria d'un nou ple amb un únic punt que quedés blindat de suspensions.Segons expliquen fonts parlamentàries a, durant les reunions de la mesa i de la junta de portaveus d'aquest dimecres, tant CSQEP com el PSC i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, van demanar que no es fes referència explícita a la llei suspesa. Finalment, però, es va incloure.Aquesta opció de fet, ja ha estat avalada pel president del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, que ha indicat que, en tant que aquesta petició s'ajusta al reglament parlamentari, el seu grup no tindrà problema a assistir-hi. Ha desitjat, però, que "ningú aprofiti una compareixença per iniciar un procés de declaració unilateral d'independència" i ha reclama que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han d'usar-la com a "excusa" per fer "marxa enrere" del que ha qualificat d'"aventura embogida" cap a la independència unilateral.Albiol també ha alertat que els fets que estan tenint lloc "al món econòmic" indiquen que la situació "pot costar molts disgustos" als catalans, i que la "crisi política" està provocant la "marxa" d'empreses "importants" de Catalunya, un fet que, al seu parer, es traduirà en "llocs de treball que es perden i menys impostos". El president del PP ho ha dit en una tarda en què Banc Sabadell ha aprovat traslladar la seva seu social a Alacant Per contra, si finalment tira endavant el ple suspès, Albiol ha advertit que el seu grup no participarà en una "obra de teatre", i ha considerat que es tractaria d'un "ple virtual" i d'un "acte irrellevant". Igual que el portaveu parlamentar adjunt de C's, Fernando de Páramo, que ha assegurat que el seu grup no hi anirà. "Nosaltres no participarem en les il·legalitats de Puigdemont i Junqueras, no cometrem il·legalitats en contra de la majoria dels catalans que volem seguir ser catalans, espanyols i europeus", ha assegurat De Páramo en una atenció als mitjans des de la seu del partit.C's ho ha decidit així "en conseqüència" de l'acord del Constitucional i perquè la formació liberal"respecta la democràcia, les lleis i les decisions del TC i dels tribunals". "Desgraciadament ja no és el Parlament de tots els catalans sinó de Puigdemont, Junqueras i Forcadell", ha reblat el diputat de C's.Igualment, el PSC ha anunciat que, si es manté la convocatòria, no participarà en el ple. El portaveu adjunt al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat que els socialistes volen que se celebri un ple específic sobre què va passar l'1-O però ha rebutjat que es faci una referència "explícita" a una llei suspesa i que pugui suposar una declaració d'independència.Tot i això, ha considerat que pot ser una "oportunitat per a la reflexió i recuperar el diàleg" i evitar un pas "irreversible", que seria una declaració d'independència "que deixaria els catalans fora de l'Estatut i de la Constitució". En cas que es mantingui aquest ple, els diputats socialistes no hi assistirien en considerar que no està "vàlidament" convocat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)