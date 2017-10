Colau reclama a Europa una plataforma de diàleg per «rebaixar l'escalada de tensió»

Ada Colau en la reunió amb els cònsols europeus. Foto: ACN

Els cònsols europeus en la reunió amb Ada Colau. Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat aquest dijous la creació d'una plataforma de diàleg multinivell, una task force, sota ampara de la Comissió Europea per "baixar l'escalada de tensió" entre l'Estat espanyol i Catalunya, i facilitar el diàleg. Colau considera que la mediació hauria de ser el pas següent un cop s'hagi iniciat el diàleg, si bé ara no és possible perquè cal que la demanin voluntàriament les dues parts i el govern espanyol s'hi nega per ara.Colau ha cridat el govern espanyol i l'Estat a fer el màxim esforç per generar "un clima de diàleg i recuperar la normalitat institucional". L'alcaldessa considera que, per fer-ho, és necessari que es reverteixi "la situació de semiintervenció" de la Generalitat, es paralitzi l'escalada de judicialització, es descarti l'aplicació de l'article 155 de la Constitució –la suspensió de l'autonomia- i la retirada del reforç de la policia espanyola. A més, rebutja que el Govern faci una declaració unilateral d'independència (DUI).Ha explicat que està intentant parlar amb tothom. En el cas del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, l'última vegada va ser a primera hora de la tarda de l'1-O, quan li va demanar posar fi a les càrregues policials. Segons l'alcaldessa, Millo li va "minimitzar" els efectes de l'actuació policial. També ve parlant amb Puigdemont, al qual els darrers dies també ve demanant-li públicament que no faci una DUI.​L'alcaldessa també s'ha referit a la decisió del Banc Sabadell de traslladar la seu social des de Barcelona a Alacant , cosa que veu com "un símptoma més" de l'escalada de tensió, i ha reclamat: "Demanaria a tothom prudència, que no ens precipitem, que no acabem fomentant aquest ambient de tensió". Pel que fa a la suspensió del TC del ple del Parlament del dilluns , considera que és una altra situació d'anormalitat. "No és normal que ens estiguem plantejant que es puguin suspendre sessions parlamentàries", ha defensat.Ho ha expressat després de reunir-se durant una hora amb una vintena de cònsols de països europeus a Barcelona per buscar una mediació de les institucions comunitàries a la qüestió catalana. A la trobada, que s'ha fet a l'Ajuntament, també hi han participat el director de la Representació de la Comissió Europea a la capital catalana, Ferran Tarradellas, i la cap de l'Oficina del Parlament Europeu a la ciutat, Maite Calvo.Colau considera que cal fer "el màxim possible" per intentar ajudar a generar escenaris de resolució del conflicte, i ha traslladat als cònsols i representants de les institucions europees que "Europa algun paper hauria d'assumir". El responsable de la Comissió Europea a Barcelona ha mantingut la mateixa postura que la CE, segons l'alcaldessa, i ha traslladat que no poden opinar "sobre situacions internes dels estats" i ha descartat fer una mediació estricta, però ha recollit la proposta de la plataforma de diàleg multinivell.En tot cas, Colau considera que la Comissió "podria tenir la força i l'autoritat" que ajudés els dos governs a començar a entendre's. Aquesta institució no ha tingut mai una iniciativa de task force com la que planteja l'alcaldessa, però sí que ha exercit papers de conciliació en conflictes oberts en el cas del Tirol, Irlanda del Nord, Xipre i Gibraltar. En aquest darrer cas, per exemple, per disputes frontereres amb Espanya.La reunió amb els cònsols és el primer moviment de l'alcaldessa després de la votació de diumenge i la posterior vaga general convocada pel sobiranisme. A l'Ajuntament emmarquen aquesta iniciativa com a una "una acció més" de les que ha emprès l'alcaldia per "trobar sortides negociades" al moment polític que viu Catalunya. Colau ja va enviar una carta als alcaldes de 27 capitals del continent per demanar a la Comissió Europea que obri "un espai de mediació" entre l'Estat i la Generalitat. Li han contestat de Dublín i Amsterdam.A més, en els darrers dies l'alcaldessa ha denunciat la repressió policial per impedir la consulta de l'1 d'octubre, s'ha sumat a les mobilitzacions contra la intervenció violenta de l'Estat i s'ha mostrat molt crítica amb el missatge de Felip VI , que ha acusat el Govern de situar-se "al marge de la democràcia". Colau també ha cridat els espanyols a defensar la democràcia . "Si justifiquem la vulneració de drets estem perduts", ha asseverat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)