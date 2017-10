El govern escocès espera que es respecti el dret a decidir dels catalans

Catalunya ha arribat al parlament escocès, on els diputats han interpel·lat el govern davant els esdeveniments dels darrers dies. Segons ha expressat la secretària de Gabinet d'Afers Exteriors, Fiona Hyslop, en seu parlamentària, el govern d'Escòcia "espera" que es trobi una solució que respecti "l'estat de dret, la democràcia i el dret a decidir de Catalunya". Davant la pregunta de la diputada Sandra White, del Partit Nacional Escocès (SNP), sobre quina és la visió del govern sobre la violència policial durant el referèndum celebrat diumenge passat, Hyslop ha titllat la violència "d'impactant i innecessària" i ha explicat que com a demòcrates han de defensar la capacitat de les persones per expressar la seva voluntat i opinió política sense haver de "témer" per a una resposta violenta. "Aquesta és una qüestió bàsica de drets humans i democràcia", ha respost.Hyslop ha aprofitat la intervenció al Parlament per traslladar la "decepció" per part del govern escocès amb la resposta del govern britànic davant "l'abús" a Catalunya. "He enviat una missiva al secretari d'Afers Exteriors del govern britànic, Boris Johnson, perquè condemni de manera més ferma la resposta violenta de la policia espanyola davant d'una "expressió pacífica d'opinions polítiques", ha dit Hyslop.Sobre quina és el camí a seguir a Catalunya, la Secretària del Gabinet d'Afers Exteriors ha destacat que la "importància del diàleg, la comunicació i la mediació és absolutament essencial". "Entenem que la situació constitucional i legal a Espanya és diferent però estem parlant d'un afer bàsic de democràcia", ha dit. En aquest sentit ha insistit: "no és feina nostra dir com han de votar els catalans però se'ls ha de permetre votar". Per a ella, la intervenció de les institucions europees o d'una organització internacional "és la millora via" per seguir endavant. Considera que els drets fonamentals i la constitució espanyola no són "irreconciliables" però fa una crida a les institucions europees i internacionals perquè assumeixin "responsabilitats" en aquest sentit.També durant la sessió parlamentària, Hyslop ha celebrat el comunicat "apropiat i mesurat" emès per l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans aquesta mateixa setmana en el qual manifesta estar "pertorbat" per la resposta policial. "Les violacions de drets humans han de ser investigades", ha afegit. "Les escenes violentes per part de la policia espanyola per ordre de les autoritats espanyoles han impactat gent de tot el món", ha dit.La Secretària, però, no només ha respost a preguntes de la diputada de l'SNP Sandra White. També ha respost a una pregunta de Jackson Carlaw, del Partit Conservador i Unionista. Carlaw ha demanat a Hyslop si està d'acord amb el fet que "sigui quina sigui l'opinió de les autoritats espanyoles i les seves intencions, les accions han estat completament contraproduents i perjudicials per a la reputació d'Espanya". "Estic totalment d'acord, les accions per part del govern espanyol es demostraran contraproduents i és important que s'involucri en un diàleg", ha respost.

