Zoido «bolcarà els recursos» per «identificar» els mossos que van actuar amb «passivitat»

El ministeri de l'Interior retirarà les condecoracions concedides per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a aquells agents dels Mossos d'Esquadra que no prometin de manera "formal" el seu compromís amb "l'ordenament legal" i la seva "lleialtat als principis constitucionals". Així s'ha acordat aquest dijous durant la reunió que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mantingut amb els representants dels sindicats de les policies espanyoles, que han emès un comunicat conjunt –on expliquen aquestes mesures- molt dur de "denúncia de la inacció dels Mossos" durant l'1-O, i on recorden que diversos jutjats catalans ja estan investigant "la passivitat, l'obstruccionista i el vergonyós desistiment de les funcions" dels agents de la policia catalana.En aquest sentit, el ministeri els ha assegurat que "bolcarà els seus recursos" per "identificar els agents autonòmics que van actuar aquella jornada contra la legalitat" i van "trair qualsevol principi bàsic d'aquesta professió". Zoido també ha promès als sindicats policials que el ministeri pagarà als agents els diners extra pel desplegament a Catalunya aquest mateix divendres.A la reunió, hi han assistit les 11 organitzacions representatives de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia, així com el ministre Zoido i el secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto. Després de la reunió, el ministre ha afirmat que "no consentirà" que es "vexi" els agents i que "portarà als tribunals" qui ho faci. Els sindicats li han demanat que activin un "escut legal" per "protegir" els agents que estan essent "assetjats, assenyalats i perseguits" per part de "radicals" a Catalunya.Segons aquestes organitzacions, el ministre els ha promès "aplicar tolerància zero" cap a aquest tipus de comportaments i els ha transmès que disposa ja d'una "planificació, mitjans i voluntat" d'actuar en la "màxima defensa legal a tots els fronts possibles". Entre altres, la secretaria d'estat de Seguretat "centralitzarà totes les actuacions jurídiques per frenar aquests atacs intolerables" i ha creat un gabinet jurídic perquè els agents puguin presentar denuncies. En concret, els sindicats demanen que les "caceres a la policia o a la guàrdia civil que quedin impunes".Durant la reunió, els sindicats han demanar al ministeri que "insti" a la inhabilitació del Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que aquest divendres haurà de declarar davant l'Audiència Nacional per un suposat delicte de sedició. Segons els sindicats policials, Trapero "no pot estar ni un minut més al capdavant d'un cos de seguretat".Els sindicats també han demanat unànimement al ministre que "el pagament de la retribució per participar al desplegament de Catalunya s'acceleri al màxim" de manera que els agents "rebin els diners tan aviat com sigui possible". Segons expliquen al seu comunicat conjunt, el ministre els ha confirmat que ha impartit instruccions "molt clares" perquè el pagament dels diners s'executi "demà mateix".

