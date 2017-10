Els arxivers engeguen una campanya per conservar el «patrimoni digital» de l'1-O

Concentracions i talls de carretera arreu contra la repressió policial de l'1-O. Foto: Josep Maria Montaner

Tractors tallant la C-25 Foto: Sergi Cámara



Els membres d'una mesa obren el precinte de l'urna, un cop finalitzada la votació. Foto: Albert Prieto

Els Bombers, entrant a la plaça Major de Vic. Foto: Sergi Cámara

Les xarxes socials són excel·lents canals de comunicació en temps real, senzills d'utilitzar, accessibles des del telèfon mòbil que portem a la butxaca i els envien missatges que arriben a tot el món. Però són canals d'informació efímera perquè la companyia privada pot decidir tancar o eliminar part del contingut. D'altra banda, la recuperació de missatges, piulades, fotografies, àudios o vídeos, encara que disposem de cercadors, pot ser imprecisa si volem rescatar el material d'anys enrere.Conscients d'aquesta fragilitat d'Internet per preservar en el futur un contingut social del present, l' Associació d'Arxivers-Documentalistes de Catalunya (AAC-GD) ha engegat la campanya anomenada #ArxivemelMoment . "La idea és documentar i preservar evidències sobre el moviment social i polític que està suposant el referèndum de l’1 d’octubre. Twitter o YouTube no és un arxiu, en qualsevol moment poden tancar", explica Vicenç Ruiz, membre de l'AAC-GD."Ens proposem arxivar l'avui per guanyar el futur. De manera voluntària, instem a la ciutadania a documentar evidències sobre el moviment social i polític que va suposar el referèndum de l’1 d’octubre, així com els dies i setmanes següents". En pocs dies, ja són més d’una desena d’arxius municipals i comarcals els que han iniciat la recollida de testimonis documentals, tant analògics com digitals.No obstant això, no tot el que corre per les xarxes és fiable, ni material digne de ser conservat. D'aquí la importància que els professionals dels arxius i de la documentació s'hagin posat a treballar, per assegurar la veracitat i el context necessari del present digital."Demanem que quan la gent enviï material, aquest sigui contextualitzat. Nosaltres el comprovarem i classificarem adequadament. També estem col·laborant amb col·lectius de juristes de drets humans, tant per al tractament com per a la publicació", afegeix Ruiz. L'arxiver recorda que també és important recollir els moments de manifestacions massives, les imatges de gent votant i cues als col·legis electorals. "Tothom té en el cap les càrregues policials, però també cal conservar també altres imatges que dibuixin el testimoni global". Des de la web dels arxivers es donen instruccions per l'enviament del material, que poden ser imatges, àudios o vídeos. "Per tal de contextualitzar-lo correctament sol·licitem autoria, ubicació, títol i drets de reproducció". La campanya va més enllà i demana que cada persona faci una tria prèvia del material produït. "La idea és que cada municipi i comarca preservi el més significatiu". Ruiz recorda també que la preservació acurada d'aquest material "ha de tenir valor d'evidència per si es necessita per una defensa".L'AAC-GD també ha preservat 8 milions de piulades que es van emetre des de les etiquetes #1oct #Votarem i #Catalanreferendum. Aquesta setmana es farà públic el codi de tots els missatges de Twitter, que es podrà recuperar des de la pàgina Documenting the Now i la seva recuperació i visualització serà gratuïta amb el programa Hydrator Aquestes accions són una continuïtat de les que ja van començar els arxius de Catalunya fa unes setmanes, arran dels fets del 20 de setembre quan van promoure un "Manifest en defensa dels drets fonamentals i de les institucions de Catalunya ". L'objectiu final és "documentar tots els esdeveniments que s’estant succeïnt a fi i efecte de deixar prova fidedigna i autèntica com a memòria dels fets i perquè la ciutadania rebi en tot moment informació certa i de qualitat", conclou Vincenç Ruiz.

