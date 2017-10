El PDECat trenca el pacte de govern amb el PSC a Mataró per l'1-O

El PDECat a Mataró ha trencat el pacte de govern amb el PSC en aquesta ciutat i ha anunciat que inicia converses amb la resta de grups municipals, excepte el PP, C's i PxC, per presentar una moció de censura i fer fora l'alcalde socialista, David Bote. Així ho ha assegurat el portaveu de la formació en aquest municipi, Joaquim Fernàndez, que ha explicat que el detonant que els ha dut a prendre la determinació va ser que el batlle no participés en la concentració per condemnar la violència que els cossos de seguretat van exercir l'1-O a Catalunya.Fernàndez ja ha comunicat al batlle i a la resta de formacions amb representació a l'Ajuntament la decisió, que es farà efectiva aquest dimecres. D'aquesta forma el PSC agreuja la situació de minoria del govern municipal, que ara compta amb només sis dels 27 regidors de l'Ajuntament.Les tensions internes entre els socis de govern de Mataró no són noves. Al llarg del mandat hi ha hagut diversos episodis de certa tensió, també al marge del procés d'independència, però la situació s'ha anat agreujat amb la convocatòria del referèndum i la posició de l'alcalde al respecte, alineat amb la direcció del partit i contrari a donar facilitats per a la votació.Els esdeveniments del 20-S, amb la detenció de membres del Govern, i del mateix 1-O, amb les dures càrregues policials als col·legis electorals d'arreu del país, han acabat condicionant la posició del grup municipal convergent, que durant les darreres setmanes s'havia mostrat decidit a mantenir-se al govern i deixar al marge les esdeveniments a nivell nacional."Igual que hem estat fins ara al govern per responsabilitat, creiem que ara ha arribat el moment de posicionar-nos i prendre la decisió de renúncia absoluta de totes les competències sense cap mena de fractura", ha explicat el portaveu municipal, Joaquim Fernández, que retreu a l'alcalde, David Bote, tebior a l'hora de condemnar els fets de l'1'O.En aquest sentit, Fernández detalla que "el punt culminant és el dia 1 d'octubre, quan les forces de seguretat de l'estat espanyol actuen de forma desproporcionada, injustificada i condemnable". "Entren trepitjant i passant per sobre de qualsevol que tinguin davant", ha afegit el portaveu.El grup municipal del PDECat, però, va més enllà i a partir d'ara es mostra alliberat per iniciar contactes amb la resta de partits favorables al dret a decidir per intentar fer canviar el govern municipal. "Ens veiem obligats", assegura Fernández. "No ho fem amb ganes de continuar al govern, sinó des de la humilitat i des de la generositat sense pretendre res", explica.Perquè la moció de censura prosperi caldria el suport de tots els grups municipals, a excepció del PP, C's i PxC, amb qui PDECat ja ha avançat que no es reunirà. A més de la formació nacionalista, ara majoritària a l'oposició amb cinc regidors, caldria pactar la moció amb ERC (4), Volem (2) i CUP (2) i ICV-EUiA (1)."L'alcalde ja esperava que marxéssim del govern, el que potser no comparteix és que poguéssim fer una moció de censura, però quan reflexioni veurà que ha estat mal assessorat en tot aquest procés", ha reflexionat Fernàndez, qui ha assegurat que durant les darreres setmanes ha intentat convèncer l'alcalde per fer-lo canviar de posició, sense èxit.

