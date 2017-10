Els 10 imprescindibles de Sitges 2017

Des d'aquest dijous, 5 d'octubre, fins al proper diumenge, 15 d'octubre, Sitges tornarà a ser l'epicentre mundial del cinema de gènere. Fantasia i terror en 255 obres de tota mena, gustos i especialitats . D'entre tota l'oferta, des deus fem una tria dels deu films que no ens volem perdre.Guillermo del Toro, una de les icones del Festival de Sitges, és l'encarregat d'inaugurar el certamen en una de les edicions més especials, la dels 50 anys. El film ve de triomfar a Venècia, on ha aconseguit el Lleó d'Or i arriba amb les expectatives en un punt altíssim. Seductora i poètica, explica com una jove conserge muda s'enamora d'un home amfibi en plena Guerra Freda, el 1963.El cineasta grec Yorgos Lanthimos es va fer cèlebre amb dues obres d'aspror violenta que deixaven totalment astorat: Canino i Langosta. Ara, fa un viratge al terror amb Colin Farrell i Nicole Kidman, premiada a Canes amb el Millor guió. Steven i Anna viuen feliços amb els seus dos fills, Kim i Bob. Fins que entra en escena Martin, un nen de 16 anys sense pare, a qui decideix protegir.El director de Ghost Rider: Esperit de venjança, Brian Taylor, torna a la càrrega amb Nicholas Cage i Selma Blair com a protagonistes, en un film ple d'humor negre i horror d'aroma mainstream on veiem com una misteriosa epidèmia en forma de bogeria massiva provoca que els pares ataquin violentament els seus fills.Després de meravellar amb Bone Tomahawk, una de les sensacions del Sitges 2015, S. Craig Zahler torna amb aquest film carcerari protagonitzat per un Vince Vaughn amb molt males puces, un boxejador que entra a la pressió i que es veurà obligat a conviure en un indret que és tot un camp de batalla.Christopher Landon, conegut per ser la mà que movia els fils a la saga Paranormal activity, presenta Feliz día de tu muerte, una mena d'Atrapat en el temps amb molta sang, crits a dojo i ànima slasher. Tree es desperta un dia sabent que l'han assassinat. Està disposada a saber qui ho ha fet, i reconstruirà el fatídic dia fins que atrapi, per fi, el botxí.El cinema català està ben representat a Sitges 2017 amb dos films molt esperats,. D'una banda, l'adaptació de la novel·la d'Albert Sánchez Piñol, que després de molts rumors i possibles versions, arriba de la mà de Xavier Gens, un dels renovadors del cinema de terror francès. Una illa perduda, "granotots" desbocats i un far. I la supervivència.Jaume Balagueró és un dels autors 100% Sitges. Present en diverses ocasions amb obres com Els sense nom, Darkness o [REC], torna al festival amb Musa. Després de la sobtada mort de la seva parella, el professor Samuel Solomon té un malson recurrent on una dona és assassinada. Un somni recurrent que envia pistes i manté connexions amb un assassinat imminent.Film que suposa el debut en la direcció de Sergio G. Sánchez, guionista d'El orfanato i Lo imposible, de J.A. Bayona. Any 1969. Una dona britànica i els seus quatre fills arribe a la localitat americana de Marrowbone. Quan la seva mare mor, els quatre joves l'enterren en secret i comencen a aïllar-se del món, perseguits per una estranya presència.L'hongarès Kornél Mundruczó un thriller sobrenatural que no oblida una de les grans tragèdies de la contemporaneïtat: la immigració. El film segueix el jove Aryan, que intenta creuar il·legalment la frontera quan és disparat. La ferida, però, li confegeix el poder de levitar i això el farà escapar d'un camp de refugiats, mentre l'aventura es desencadena.No podia faltar Takashi Miike en aquesta tria. Aquesta vegada, torna a Sitges amb Blade of the immortal, una nova sorpresa en una filmografia que no té mesura de cap tipus. Adaptació del manga de Hiroaki Samura, sobre un samurai ferotge que és maleit amb la immortalitat i que anirà deixant rere seu una tirallonga de víctimes. Un entreteniment ben sanguinolent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)