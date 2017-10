El Constitucional suspèn el ple del Parlament que ha d'aplicar el resultat de l'1-O

16:30 CRONOLOGIA «Ara marxo, ara no»: les anades i vingudes del Sabadell amb el procés. Des del 2014, Josep Oliu ha anat variant les seves declaracions sobre si el banc traslladaria la seu central o no, i el març de 2017 va negar-ho rotundament.

16:24 Zoido retirarà les condecoracions als mossos que no prometin formalment "lleialtat als principis constitucionals". El Ministeri "bolcarà els seus recursos" per "identificar" els agents de la policia catalana que van actuar amb "passivitat, obstruccionisme i desistiment de les seves funcions".



16:20 El PDECat trenca el pacte de govern amb el PSC a Mataró per l'1-O i obre la porta a presentar una moció de censura.

16:03 Albano Dante Fachin, líder de Podem a Catalunya: "La gent ens va posar al Parlament i només la gent ens en pot treure. Ni la Guàrdia Civil ni el Tribunal Constitucional".

15:57 La presidenta de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa ha enviat una carta als edils de 78 ciutats europees i als presidents de set organismes internacionals on apel·la a traslladar a les institucions de cada país "la necessitat real i urgent que la mediació internacional al conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol, sol·licitada pel president Puigdemont, es produeixi de forma imminent".

15:41 L'Ajuntament de Callús (el Bages) demana la dimissió d'Enric Millo per les carregues policials. El ple municipal, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat una declaració en la que condemna "el brutal atac de què va ser objecte el nostre poble per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional".

15:40 El diputat de CSQP, Joan Giner, reacciona a la decisió del TC de suspendre el ple del Parlament: "Jo dilluns seré al ple. Per indignació, per deure i per orgull".



15:38 L'ANC fa una crida a la «mobilització màxima» de cara al ple del Parlament de dilluns. L'entitat sobiranista dona per fet que el ple se celebrarà malgrat la suspensió del TC.

15:25 ÚLTIMA HORA El Tribunal Constitucional suspèn el ple del Parlament que ha d'aplicar el resultat de l'1-O. La suspensió es produeix a petició del PSC.

14:45 Investigat un jutge per titllar de «terroristes uniformats» els policies que van reprimir l'1-O. El CGPJ obre diligències contra Federico Vidal, que va recordar que l'actuació contra el referèndum va deixar 890 ferits en un fòrum de jutges.

14:16 CCOO veu «d'absolut sentit comú» que bancs catalans es plantegin canviar el domicili social. El secretari general Unai Sordo apadrina la decisió del Banc Sabadell i reclama "obrir espais de negociació".

13:50 ÚLTIMA HORA Mariano Rajoy amenaça Carles Puigdemont "amb mals majors" si declara la independència. El president espanyol ha concedit una entrevista a l'agència EFE.

13:40 La Diputació condemna la violència de la policia espanyola i demana la seva retirada de Lleida. Tensió amb les portaveus de C's i el PPC que acusen els independentistes de ser "cínics i hipòcrites" mentre Reñé els retreu que els seus partits no han fet res pel diàleg.

13:34 El testimoni d'una irlandesa que va viure la repressió policial de l'1-O a la Ràpita, per Sofia Cabanes. “Torno a casa i quan arribe portaré este esperit del poble català amb mi. No importa quantes vegades us peguen, no poden colpejar el vostre esperit. Seguiu lluitant”, manifesta.

13:10 Gironella treu 300.000 euros del Banc Sabadell arran de «l'amenaça» d'un canvi de seu fora de Catalunya, informa Aida Morales. L'alcalde David Font afirma que l'Ajuntament "és lliure" i seguirà "la mateixa política" amb altres entitats.

12:31 El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, compareixeran aquest divendres a l'Audiència Nacional després de ser citats en qualitat d'investigats per un presumpte delicte de sedició. Així ho han explicat a Europa Press fonts de les dues entitats, al marge que després s'acullin al seu dret a no declarar.

12:23 El PDECat surt del govern de Palau-solità, al Vallès Occidental, per la negativa del PSC a col·laborar en l'1-O. La situació deixa l'executiu en una fràgil minoria.

12:26 Un escorta de Roses denuncia l'alcaldessa Montse Mindan a títol individual per haver donat suport a l'1-O. A l'escrit, demana al jutjat que investigui si la seva conducta és "constitutiva d'il·lícits penals".

12:20 L'oposició de la Paeria exigeix la retirada dels policies espanyols dels hotels de Lleida. El PDECat, ERC, la Crida i el Comú consideren que genera inseguretat ciutadana.

12:04 VÍDEOS Una versió «heavy» d'«Els Segadors», des dels EUA i contra la repressió policial de l'1-O. La iniciativa de la filla d'una exiliada catalana triomfa a les xarxes.

11:59 FOTOS i VÍDEO Els policies espanyols marxen dels hotels de Reus i Pineda de Mar després de dies de polèmica.

11:46 El Banc Sabadell estudia un canvi de seu fora de Catalunya si es declara la independència. El consell d'administració de l'entitat es reunirà aquesta tarda per valorar un trasllat del domicili social a Madrid, Alacant o Oviedo.

10:53 Colau crida els espanyols a defensar la democràcia: «Si justifiquem la vulneració de drets estem perduts». L'alcaldessa de Barcelona carrega contra la dreta espanyola per manipular els fets de l'1-O: "Va haver-hi violència, brutalitat i acarnissament".

10:46 Montblanc retira els honors que té la Casa Reial espanyola. El consistori vol que Elionor de Borbó no faci servir el títol de duquessa de Montblanc.

10:45 La direcció del PSC descarta la moció de censura per fer fora Rajoy; ho explica Sara González. Els socialistes consideren que no es pot comptar amb el vot d'ERC i el PDECat al Congrés perquè mantenen la declaració d'independència. Iceta ofereix negociació, però la direcció la dona per impossible abans de dilluns i porta el ple al TC.

10:12 L'Íbex 35, el selectiu de la borsa espanyola que va tancar aquest dimecres amb la caiguda més important (-2,85%) des del 24 de juny de l'any passat amb el Brexit, ha obert de nou amb número vermells i s'ha deixat el 0,38%, situant l'índex en 9.926 punts. Tot i aquest descens inicial, en els primers minuts de la sessió, l'indicador recuperava el color verd superant la línia dels 10.000 punts. En l'obertura, CaixaBank i Banc Sabadell protagonitzaven les caigudes amb descensos de l'entorn del 2% i del 3%, respectivament.

10:11 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que farà "tot el que estigui a les seves mans" per evitar que dilluns al Parlament es visqui una situació com la del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Forcadell ha garantit que afavorirà que tots els grups parlamentaris parlin. No ha volgut entrar però en valorar si dilluns el Parlament declararà la independència assegurant que això està en mans dels grups parlamentaris.



09:52 «Per què ens haurien de pegar? Potser m'hi hauria tornat, eh?», un reportatge de Sofia Cabanes des de les Terres de l'Ebre. Les germanes Teresa i Trini Forés s'han convertit en una de les imatges icòniques de la dura repressió de l'1 d'octubre a la Ràpita.

09:18 El Ministeri d'Interior ha creat un gabinet jurídic per centralitzar totes les denúncies dels policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya en el marc del referèndum del passat 1-O pels "episodis d'assetjament patits en els darrers dies en l'acompliment de les seves funcions".

09:11 VÍDEO Les urnes del referèndum van arribar des d'Elna pels camins de l'exili. La petita localitat de la Catalunya Nord, vuitanta anys després, torna a escriure una nova pàgina de la recent història de Catalunya.

08:45 L'agència e qualificació Standard & Poor's ha afegit aquest dimecres la ''perspectiva negativa'' a la qualificació de ràting català (B+/ B), equivalent a un bo ''altament especulatiu'' o bo porqueria en el rànquing d'aquesta agència. L'agència explica que de moment es limita a afegir la perspectiva negativa a la nota que manté la Generalitat, tot i que adverteix que el 24 de novembre pròxim decidirà si rebaixa encara més la qualificació de les finances catalanes que podrien quedar en l'últim esglaó del tram de bo porqueria (B-).

08:00 L'Ajuntament de Fonollosa (el Bages) declara persona «non grata» el rei, Rajoy, Millo, la Guàrdia Civil i tots els ministres. El ple municipal valora en 7.000 euros els danys que va provocar la policia espanyola a les dependències municipals el passat 1-O.

07:50 PORTADES «Puigdemont, al rei: 'Així, no'», destaca la premsa catalana. Les repercussions del referèndum continuen ocupant les portades de tots els mitjans de paper catalans com espanyols.

07:34 Noves rodes punxades a Girona, aquest matí, segons informa RAC1. Ahir van aparèixer 142 cotxes amb les rodes punxades a Verges, Llagostera, Medinyà, Sarrià de Ter i Girona.

07:15 VÍDEO Una manifestació unionista a Lleida acaba amb crits d'«a por ellos». Unes 200 persones s'han passejat pels carrers de la ciutat clamant a favor de la unitat d'Espanya.

07:13 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 5 d'octubre: algú a la sala per mediar? (i la resta de claus del dia). "Per ara no hi ha cap oferta potent per mediar i Rajoy, que compta amb el suport del PSOE i el rei, no emet cap senyal d'estar-hi disposat", assenyala el subdirector de NacióDigital. Puigdemont va deixar en evidència Felip VI mentre es prepara amb prudència la DUI. També són notícia Ada Colau, el plebiscit de Pinochet i Václav Havel

07:12 Els policies espanyols comencen a marxar dels hotels després de dies de polèmica. El contracte venç en alguns establiments. Interior estudia noves ubicacions per als agents desplaçats a Catalunya, com la caserna militar de Sant Boi.

00:08 Els experts de l'ONU reclamen «diàleg urgent» entre Catalunya i l'estat espanyol. També exigeixen a les autoritats espanyoles "respectar plenament els drets humans fonamentals, els drets de llibertat de reunió, d'associació pacífica, la participació en afers públics i la llibertat d'expressió".

23:37 RESUM DEL DIA «Així no, Sa Majestat»: el resum d'aquest dimecres; per Bernat Surroca



23:36 La portada més contundent del «Libération» contra Felip VI. El diari francès presenta el monarca espanyol de cap per avall en una portada que ja s'ha fet viral.



23:13 VÍDEO «Puigdemont, a prisión»: els manifestants espanyolistes tornen a Catalunya Ràdio.

23:11 OPINIÓ «Hem guanyat»; l'article de Carme Vidalhuguet.

23:09 OPINIÓ «L’hora d’Urkullu»; l'article de Joan Rusiñol.

23:08 OPINIÓ «Declarar la independència»; l'article de debut del politòleg Jordi Muñoz.

23:07 LA VEU DE NACIÓ «Oh! Europa»; l'article d'Arnau Urgell i Vidal.