La declaració d'independència fa tremolar l'«establishment»

La possibilitat d'una declaració unilateral d'independència (DUI) ha posat dels nervis l'establishment i està provocant moments de gran tensió en els àmbits econòmics, especialment en els financers, temorosos d'estar a punt d'entrar en terreny desconegut. El consell d'administració del Banc Sabadell s'ha reunit aquesta dijous a la tarda per decidir el trasllat de la seva seu social fora de Catalunya, a Alacant, davant l'eventualitat que el Parlament proclami la independència. CaixaBank estudiarà aquest divendres una mesura similar. La caiguda de CaixaBank amb posterioritat a l'1-O -gairebé un 11%-, han generat angoixa a l'entitat.La reculada de l'Íbex-35 dies després del referèndum (ahir va baixar un 2,85%), el descens més acusat des que va tenir lloc "l'altre" referèndum, el del Brexit (el 23 de juny de 2016), ha desfermat les pors. Les trucades de l'empresariat al Palau de la Generalitat per pressionar Puigdemont i aturar la via unilateral sintetitzen la preocupació creixent. La incertesa ha esdevingut pànic davant un possible escenari d'una Catalunya independent que topés amb dificultats per accedir al finançament del Banc Central Europeu (BCE), que està aguantant el deute espanyol. El Banc Sabadell està presidit per Josep Oliu. Però l'home fort és el conseller delegat Jaume Guardiola, persona amb molt bones relacions, per cert, amb l'expresident Artur Mas.La decisió de Banc Sabadell i CaixaBank d'estudiar el trasllat de la seva seu fora de Catalunya no tindria cap efecte en el funcionament i l'estructura de les dues entitats financeres, però segons fonts econòmiques, "és una mesura necessària per donar confiança als accionistes, que poden témer una mena de corralito després d'una DUI". "És una mesura per aturar en sec el pànic", afegeixen aquestes fonts. En tot cas, la decisió de tots dos bancs indica que l'escenari d'una declaració d'independència es preveu com una opció possible en els mercats.Totes les corporacions econòmiques estan en estat d'alerta. Ja fa temps que ho estan , però l'1-O ha agreujat les seves pors. Dilluns a la tarda, quan ja es conegui el contingut de la intervenció del president Puigdemont al Parlament, es reunirà el comitè executiu de la Cambra de Comerç, presidida per Miquel Valls. Amb diverses sensibilitats respecte al sobiranisme, la Cambra va fixar una línia volgudament moderada davant el procés amb la voluntat de no desvincular-se del corrent majoritari de la societat catalana: defensa del dret a decidir, aposta per una via negociada i seguretat jurídica.El referèndum, la violència desfermada per les forces policials i la probabilitat d'una DUI la setmana vinent ha fet que la Cambra sigui de les entitats més actives aquests dies en favor d'una sortida negociada i vol preservar la seva posició allunyada de frontismes. En una posició molt similar a la de la Cambra es mou el Cercle d'Economia . Dimecres va emetre un comunicat en què condemnava explícitament l'actuació policial, que considerava "injustificable" i "inexplicable", i alhora es refermava en la seva línia de diàleg, tot reclamant a la Generalitat que reculés en la pretensió d'una DUI i a la Moncloa que prengués la iniciativa política d'obrir negociacions. L'entitat viu amb "enorme preocupació" la situació. Al Cercle ja van copsar, en les seves darreres Jornades de Sitges, les dificultats per desencallar el conflicte. La posició del Cercle no es pot deslligar de la preocupació que viuen les entitats financeres, que sempre han tingut molta incidència en el Cercle. Jordi Gual, president de CaixaBank, és un dels vicepresidents. Fins fa poc, n'era també vicepresident Josep Oliu, president del Sabadell.La patronal Foment del Treball és la corporació que més distant s'ha mantingut amb el procés, una posició que s'ha anat radicalitzant fins al punt que la comissió jurídica de l'entitat va titllar la convocatòria del referèndum de "cop d'estat". Aquesta setmana, Foment va emetre un comunicat en què afirmava que l'aturada de país "no té cobertura legal" perquè estava mancada de regulació jurídica i era una "vaga política". D'aquesta manera, Foment insistia en el seu discurs hostil a l'1-O. Les relacions entre Foment i Palau de la Generalitat són en aquests moment quasi inexistents.

