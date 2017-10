Confirmat: el Banc Sabadell aprova el trasllat a Alacant

Edifici corporatiu del Banc de Sabadell a Barcelona Foto: ACN

El consell d'administració de Banc Sabadell ha aprovat finalment el trasllat del domicili social a Alacant. L'objectiu del canvi -la decisió es produeix just després de l'1-O- seria garantir la seguretat jurídica que proporciona el marc regulador del Banc Central Europeu (BCE).El trasllat de la seu social de Banc Sabadell podria efectuar-se en hores un cop s'hagi rebut "llum verda" per part del consell d'administració de l'entitat, sense necessitat de convocar una junta extraordinària d'accionistes, ja que, els estatuts de l'entitat catalana així ho contemplen. D'aquesta manera, el banc s'avançaria a la celebració del ple del Parlament de Catalunya del proper dilluns, en el qual es podria aprovar la declaració unilateral d'independència de Catalunya després del referèndum celebrat diumenge passat.Entre les ciutats candidates a acollir el domicili social de Sabadell hi havia, a banda d'Alcant, Madrid i Oviedo, que els serveis centrals de l'entitat, en qualsevol cas, seguirien ubicats a Barcelona. Les fonts consultades, explica Europa Press, han assegurat que la posició de liquiditat del banc no s'ha vist afectada per la incertesa política i econòmica a Catalunya, tot i que sí reconeixen que la volatilitat experimentada durant les últimes sessions borsàries ha despertat certa preocupació a l'entitat.L'Íbex 35, el selectiu de la borsa espanyola que va tancar aquest dimecres amb l a caiguda més important (-2,85%) des del 24 de juny de l'any passat amb el Brexit , ha obert de nou amb número vermells i s'ha deixat el 0,38%, situant l'índex en 9.926 punts. Tot i aquest descens inicial, en els primers minuts de la sessió, l'indicador recuperava el color verd superant la línia dels 10.000 punts. El Banc Sabadell s'ha disparat més d'un 3% en borsa després de conèixer-se que el seu consell d'administració es reunirà per analitzar el canvi del seu domicili social.El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ja va afirmar després de l'11 de setembre d'enguany que hi hauria canvis de domicili d'empreses amb seu social a Catalunya. En aquest sentit, va aclarir que només parlava de "canvis de domicili només nominals" però no moure l'estructura empresarial "perquè, al final, hi ha unes inversions fetes i un entorn que ha propiciat que s'hagin fet aquestes inversions".

