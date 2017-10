«Ara marxo, ara no»: les anades i vingudes del Sabadell amb el procés

Seu central del Banc Sabadell, amb una façana amb l'estelada. Foto: Adrià Costa

Seu central del Banc Sabadell. Foto: Adrià Costa

Una oficina del Banc Sabadell amb una estelada. Foto: Adrià Costa

El Banc Sabadell traslladarà la seu si Catalunya s'independentitza? Tot apunta que el consell d'administració de l'entitat aprovarà aquest dijous a la tarda fixar-lo ara a Alacant . Fins ara, però, el seu posicionament havia estat qualsevol cosa menys clar, quan s'hi havia referit el seu president, Josep Oliu, en diverses ocasions, els últims anys. Sí que ha deixat clar que no està a favor de la independència, però s'ha mostrat clarament dubitatiu cada cop que ha parlat de les seves conseqüències per al banc.Oliu va defensar a principis de 2014 que l'entitat financera "no té voluntat de pertinença a cap regió, és un banc europeu" i amb vocació de créixer internacionalment, i que veia molt poques possibilitats d'independència de Catalunya. En una roda de premsa des de Londres, va assegurar que el debat polític "no ha de preocupar perquè és la via de la discrepància democràtica".En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de Banc Sabadell va insistir que no té "pla B" ni contempla la independència, ja que estava convençut que "hi haurà acord" entre els governs català i espanyol. "Els que tenim interessos i amors a una banda i a l'altra creiem que hi ha d'haver diàleg i entesa", va afegir, per tal de trobar un "encaix territorial" de Catalunya dins d'Espanya, malgrat que va declinar entrar en política, ja que té "clients i accionistes amb diferents pensaments i afinitats".A finals de setembre de 2014, un informe del banc suís UBS que va publicar El Mundo apuntava que La Caixa i Banc Sabadell ja havien comunicat als seus inversors internacionals que, "en cas necessari, canviaran la seva seu social per portar-la fora de Catalunya amb la finalitat d'assegurar els interessos dels seus accionistes i clients". Malgrat tot, Oliu va reaccionar ràpid i va replicar que no contempla cap trasllat de seu i que, en cas d'independència, "adoptaria les mesures adequades per estar en igualtat de condicions competitives que altres entitats europees i espanyoles".Un comunicat emès per l'Autoritat Espanyola de la Banca i les entitats de la Confederació Espanyola de les Caixes d'Estalvis va sacsejar la campanya electoral de les plebiscitàries del 27-S, ja que les principals entitats financeres alertaven que reconsiderarien "la seva implantació a Catalunya si es produeix la independència". Malgrat tot, just l'endemà dels comicis, el Banc Sabadell se'n va desmarcar amb un comunicat intern que van difondre diversos mitjans en què afirmava que no hi havia "cap risc per a la seguretat jurídica" i que "l'activitat del Banc Sabadell es desenvolupa i se seguirà desenvolupant en tots els territoris" on tingui "presència, sotmesa al sistema de regulació i supervisió". Igualment, assegurava que "en qualsevol cas el banc té tots els mecanismes fàcils d'executar per garantir la pertinença al sistema europeu per garantir la protecció dels seus clients, accionistes i empleats". Alguns creien que l'entitat es feia enrere del comunicat conjunt, mentre que d'altres interpretaven que ja no veien risc després que l'independentisme no assolís la majoria absoluta en vots.El president del Banc Sabadell ja no es mostrava tan convençut a principis del 2016, l'endemà de la investidura de Carles Puigdemont. En roda de premsa, va reclamar estabilitat institucional i seguretat jurídica "perquè el país segueixi endavant" i va subratllar que el banc "no fa, no farà i no ha fet mai" política, però va assegurar que, si aquests dos elements desapareixien, l'entitat és una multinacional que "transcedendeix el marc nacional català" i que, independentment de quina sigui la seva marca o on tingui ubicades les seves oficines o centres corporatius, farà "el que cregui convenient per aconseguir sempre el millor servei comercial".El primer cop que Oliu va reconèixer que el banc podria traslladar la seva seu sempre que necessités buscar "aixopluc" de la Unió Europea va ser a principis de 2017 . Si bé va voler mantenir-se al marge del debat polític i va assegurar que no tenia cap "pla B" en cas d'independència -que veia molt poc probable-, va admetre que l'entitat podria canviar d'aires i traslladar el seu domicili social "en cas que hi hagués algun risc". "No cal passar per la Junta d'Accionistes per moure la seu social, i això és un avantatge en cas que tinguem un risc i necessitéssim posar-nos a aixopluc de la UE", va insistir Oliu. "No ha de preocupar-se gens. Ell ho sap i n'és perfectament conscient", va replicar-li el vicepresident català, Oriol Junqueras, al cap de dos dies.El president del Banc Sabadell va tornar a instal·lar-se poques setmanes després en la negativa respecte a un eventual canvi de seu i va asseverar que no té "cap intenció" d'impulsar-lo, en ser preguntat per un accionista durant una junta general de l'entitat. Llavors, va afirmar que no hi ha cap amenaça que recomani el trasllat i que, encara que Catalunya s'independitzés i sortís de l'euro, el banc "sempre estarà en igualtat de condicions amb la resta dels bancs espanyols".Fa poc menys de dues setmanes, el conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, va treure ferro a les conseqüències de la independència en el sectors financer i empresarial, per bé que va admetre que hi hauria canvis de domicili de les empreses que tenen la seu social a Catalunya. "Al final s'està parlant de canvis de domicili", va afegir, tot i que deixava la decisió per més endavant: "Com que encara no sabem què passarà, costa veure que hi hagi encara presa de decisions". En tot cas, va insistir que "aquests canvis de domicili serien només nominals" i no suposarien "moure a la gent perquè, al final, hi ha unes inversions fetes i un entorn que ha propiciat que s'hagin fet aquestes inversions".

