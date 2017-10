CCOO veu «d'absolut sentit comú» que bancs catalans es plantegin canviar el domicili social

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha assegurat que veu "d'absolut sentit comú" que els bancs presents a Catalunya cerquin mesures per "cobrir els interessos" dels seus clients i accionistes, en relació al possible canvi de domicili social que es plantegen entitats com el Banc Sabadell . Així s'ha expressat Sordo abans de participar en l'assemblea de delegats de CCOO a Huelva.El dirigent sindical considera essencial "posar carrils que habilitin escenaris diferents de diàleg i negociació política" i no resignar-se "a la fatalitat del xoc de trens i les conseqüències de la ruptura en el cas que hi hagués una declaració unilateral d'independència". Sordo ha subratllat que "la inestabilitat afecta l'economia", de manera que ha ressaltat la necessitat de "posar una altra via damunt de la taula" per arribar a acords.Per això, ha posat l'accent en la importància del "diàleg i la negociació" a Catalunya, al mateix temps que s'ha mostrat convençut que aquest és "el camí ineludible si es vol evitar un aprofundiment en un conflicte que és polític, social i institucional".El líder sindical ha assegurat que veu "amb preocupació" aquesta qüestió i ha apuntat que "aquest conflicte polític enorme necessita solucions polítiques". Per això, ha apel·lat al "diàleg i a obrir espais de negociació". "Cal trencar la inèrcia del xoc de trens que ara mateix sembla inevitable i cal fer una aposta fins a l'últim minut per cercar una altra seqüència, una altra pantalla, un altre marc de diàleg i de negociació entre els partits i institucions catalanes i entre els partits i institucions del conjunt de l'Estat", ha emfatitzat.Després de deixar clar que CCOO "ni comparteix, ni avala" la declaració unilateral d'independència perquè "empitjoraria encara més el problema", Sordo ha assenyalat que estaria "bé" que des de l'àmbit estatal "s'obrissin espais de diàleg i no només aparegués l'opció de la suspensió de l'autonomia com a alternativa".

