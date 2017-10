Rajoy amenaça Puigdemont amb «mals majors» si declara la independència

Manuel de Pedrolo va guanyar el Premi Prudenci Bertrana, amb una obra titulada: "Acte de violència".Resulta que, precisament, tracta que no hi ha violència sinó tot el contrari, la violència contra la qual no poden combatre. És a dir, una vaga general indefinida. Ningú no surt al carrer, ningú fa cap activitat, i així successivament.

Ara, a Catalunya, tindrem el gran goig, el proper dilluns de recobrar la llibertat nacional arrabassada per una guerra no desitjada per nosaltres. Qualsevol rèplica d´Espanya, haurà de ser contestada amb una vaga general sine die. Per tant, Pedrolo, fins i tot mort, ens assenyala el camí. Si aguantem una setmana, el President Puigdemont rebrà trucades a dojo, no d´Espanya, sinó d´Europa perquè desisteixi la seva actitud. Però llavors lluny de fer-ho, caldrà aguantar, fins a negociar la independència. El que puc dir que ara Catalunya ha estat capaç de fer baixa la borsa espanyola, i el límit de risc espanyol fins un 30 %. Si els espanyols no ens reconeixen -que no ho faran per incapacitats-, caldrà aguantar, però ja us puc dir que només en quatre dies Espanya s´enfonsa. Per tant, culminarà la baixada el dia de la raza, que ells tan celebren i l´han fet patrona de la Guàrdia Civil, com no podia ser d´altra manera. Catalans!. Ara és l´hora. Dilluns comença una nova albada i després veurem la llibertat. Resistirem i guanyarem. Gràcies compatriotes.