Kazuo Ishiguro, premi Nobel de Literatura 2017

L'escriptor d'origen japonès resident a Anglaterra des del 1960, Kazuo Ishiguro, ha estat el guanyador enguany del premi Nobel de Literatura . El seu nom ha estat anunciat per Sara Danius , la secretaria permanent de la Acadèmia Sueca, qui ha apuntat que el seu estil és una barreja entre Jane Austen i Frank Kafka amb "una mica de Marcel Proust pel mig".

Nascut a Nagasaky, l'autor no entrava a cap de les travesses que acostumen a fer-se en aquestes dates, malgrat que és un autor de gran prestigi, amb premis com el Booker. S'ha imposat a noms com els de Philip Roth, Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong'o o Haruki Murakami. El premi està dotat amb 819.000 euros –l'equivalent a vuit milions de Corones sueques–, a banda d'una medalla d'or i un diploma acreditatiu. No és un autor de trajectòria massa extensa: només ha publicat set novel·les, tasca que ha combinat amb guions, relats i l'escriptura de lletres de cançons.Ishiguro va traslladar-se a viure a Anglaterra quan només tenia 5 anys, l'any 1960. És llicenciat en Filologia Anglesa i Filosofia per la Universitat de Kent i el 1989 va guanyar el Man Booker Prize per la novel·la El que resta del dia, molt cèlebre gràcies a la premiada adaptació cinematogràfica que va protagonitzar Anthony Hopkins. Altres obres d'Ishiguro, com la distopia Never let me go (No em deixis mai, 2005), també han estat estat adaptades a la gran pantalla.Kazuo Ishiguro torna a portar, per segon any consecutiu, el Premi Nobel a la llengua anglesa, després que l'any passat el guanyés Bob Dylan, el darrer gran trobador , en un nomenament envoltat de polèmica. Els últims guardonats amb el Nobel de Literatura han estat Svetlana Aleksiévitx (2015, Ucraïna), Patrick Modiano (2014, França), Alice Munro (2013, Canadà), Mo Yan (2012, Xina), Tomas Tranströmer (2011, Suècia), Mario Vargas Llosa (2010, Perú), Herta Müller (2009, Rumania, Alemanya), Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008, França), i Doris Lessing (2007, Regne Unit).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)