Aznar marca el camí a Rajoy: actuar ja a Catalunya o convocar eleccions

José María Aznar, en una imatge d'arxiu a la fundació FAES. Foto: Europa Press

Missatge de José María Aznar a Mariano Rajoy. La fundació FAES, liderada per l'expresident espanyol, ha emplaçat aquest dijous el govern espanyol a actuar ja davant "l'atac frontal" a la llei i a la democràcia del president català, Carles Puigdemont , i li reclama no seguir instal·lat en la "inacció". La fundació creu que, si Rajoy no actua, s'ha de donar als espanyols la possibilitat de "decidir" amb quina proposta i amb quin suport electoral caldrà afrontar aquesta conjuntura crítica per a Espanya, en referència a unes possibles eleccions generals.Segons la FAES, hi ha en l'horitzó "decisions urgents que poden resultar crítiques", tot i que en cap cas fa al·lusió a l'article 155 de la Constitució o altres mecanismes com la llei de seguretat nacional per prendre les regnes de la situació en Catalunya."El govern [espanyol] ha d'actuar com la nació necessita que ho faci. Buscant tants suports pugui, però sense ells si això retardés o condicionés el compliment del seu mandat constitucional", assegura. Afegeix que "la llei és el preu de la llibertat" i que "la llibertat és el premi de la llei ".És més, la FAES subratlla que si l'executiu de Mariano Rajoy no ha trobat "ànim" per actuar o hagués de reconèixer "la seva incapacitat", hauria de poder "atorgar als espanyols la possibilitat de decidir quin govern, amb quina proposta i amb quin suport electoral s'haurà de fer front a aquesta conjuntura crítica per a Espanya".

