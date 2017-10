Colau crida els espanyols a defensar la democràcia: «Si justifiquem la vulneració de drets estem perduts»

Ada Colau en una protesta pels fets de l'1-O. Foto: Josep Maria Montaner

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha llançat una crida dirigida a tots els ciutadans espanyols a defensar la democràcia després dels fets del passat diumenge 1 d'octubre, en què la policia espanyola va carregar amb violència contra els ciutadans que es trobaven als col·legis electorals per votar "Ens trobem en una crisi d'estat sense precedents", assevera Colau que es mostra preocupada per la distorsió que la "dreta espanyola" i els mitjans de comunicació espanyols estan fent dels esdeveniments. "Va haver-hi violència, brutalitat i acarnissament", afirma l'alcaldessa.L'alcaldessa de Barcelona ha demanat suport als ciutadans d'Espanya per fer fora el PP, perquè el que ha succeït a Catalunya "vulnera els drets i llibertats fonaments de tots". "Avui és Catalunya, demà pot ser en qualsevol altre lloc si ho normalitzem i queda impune. Si ho justifiquem estem perduts. Perdrem tots, perdrà la democràcia", ha argumentat en un article en el seu Facebook del passat 3 d'octubre però que aquest dijous ha penjat en el seu Twitter.Colau ha reclamat als espanyols que "s'atreveixin a qüestionar el que estan dient els portaveus del govern, el que estan negant o, pitjor, justificant". S'ha referit, per exemple, a les declaracions del popular Rafael Hernando parlant de vaga "nazi", un "insult a les víctimes del nazisme que hauria de fer-li vergonya". Al seu parer, ara és el moment d'unir forces per "fer fora a qui ha ordenat aquest despropòsit".Colau ha lamentat que el govern del PP insisteixi en la seva "gran mentida" i segueixi negant "el que és evident per a la premsa internacional i per a tothom que hagi vist les imatges de les càrregues policials" del passat diumenge. "Va haver violència, brutalitat i acarnissament", ha dit.Per això ha demanat als ciutadans que vagin més enllà de la versió que donen els portaveus del govern espanyol i s'atreveixin a qüestionar-la. "Ens han pegat, ens han fet mal. No serà fàcil oblidar això. Necessitem el vostre suport", ha dit. Per Colau, el que seria "realment trist" seria que s'acabessin "trencant els llaços de fraternitat i de carinyo" que uneixen les persones.Pel llegat dels pares, mares i avis que van lluitar per conquerir la llibertat, ha fet una crida a ajuntar-se per "salvar la democràcia, per fer fora a qui ha ordenat aquest despropòsit i és incapaç de trobar una solució política i pacífica". "Qui té la responsabilitat d'estat ha d'escoltar, respectar la població, fer propostes en positius i oferir alternatives. Mai reprimir una població indefensa", ha insistit.L'alcaldessa s'ha queixat que fa molt de temps que la dreta espanyola ha creat una "imatge falsa i distorsionada" del que passa a Catalunya, parlant de "totalitarisme, convivència trencarà i una població acovardida per violents separatistes". Ha lamentat que fins i tot fan servir paraules com "sediciosos" o "separatistes", que estan "carregats d'un imaginari pervers". "Es comença deshumanitzant l'altre a través de les paraules i s'acaba ordenant que bastonegin dones grans a les portes de les escoles i dient que això és professionalitat, proporcionalitat i defensa de la democràcia", ha advertit.En aquesta línia ha considerat que és un fet que hi va haver més de 800 persones ferides, que una d'elles pot perdre un ull, que hi ha imatges de com s'empeny una dona per les esales o s'agafa dones grans pels cabells. "Què és proporcional a tot això?", s'ha preguntat. Colau ha insistit que ella no és independentista i que no comparteix la via unilateral, però ha insistit que hi ha quelcom que està per sobre, i és que "l'ús de la violència d'Estat contra població pacífica és inadmissible".S'ha referit concretament a les declaracions de Rafael Hernando i ha subratllat que utilitzar la paraula "nazi" en aquest context i amb aquesta "frivolitat és un insult a les víctimes del nazisme i li hauria de fer vergonya". "Es van manifestar els nazis pacíficament durant anys per reclamar el dret a vot? Van defensar les famílies nazis les escoles mentre centenars de policies els bastonejaven? De veritat són nazis milers de persones grans, dones, homes, joves, nens que omplen els carrers cantant 'som gent de pau'?, ha qüestionat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)