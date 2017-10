​El saló de videojocs Barcelona Games World presenta 130 títols i 23 novetats

El saló del Barcelona Games World, l'any passat. Foto: ACN

La segona edició del principal saló de videojocs de l'Estat, Barcelona Games World (BGW) , presenta 130 títols i 23 novetats i ha convidat el pare del popular Pac-Man, Toru Iwatani, i el creador de la saga "Gran Turismo", Kazunori Yamauchi. La fira ha ampliat l'espai expositiu amb més de 60.000 metres quadrats "per millorar l'experiència dels visitants i l'organització dels continguts". El certamen se celebra aquest cap de setmana, del 5 al 8 d'octubre al recinte de Montjuïc.Com a novetat, l'espai reunirà la primera Game Jam, una competició per a estudiants universitaris en què hauran de desenvolupar un videojoc en menys de 30 hores. Els eSports també seran un dels protagonistes del BGW, amb la primera jornada de súper lliga de League of Legends o les finals de PlayStation Plus Challenges.A la segona edició del BGW s'ocupen els palaus 1, 2, 5 i la Plaça de l'Univers del recinte de Montjuïc per poder acomodar "el creixement registrat" de marques participants respecte la passada edició. Entre les companyies que prendran part del certamen hi destaquen Namco Entertainment, Electronic Arts, Liga de Videojuegos Profesional (LVP), Nintendo, Sony Interactive Entertainment o Warner Bros.Dels 130 títols que es presenten hi ha una vintena de novetats entre jocs i maquinari. Amb propostes com NBA 2K18, WWE 2K18 (2K), Call of Duty, Do Not Feed the Monkeys, Dragon Ball Fighter Z, EA SPORTS Fifa 18, així com les novetats per PlayStation VR que aposten pel joc social.A més a més del creador del joc que va canviar la indústria de l'entreteniment, el Pac-Man, i del pare de la saga "Gran Turismo", el divendres 6 d'octubre visitarà el saló el productor de Dissidia Final Fantasy NT, Ichiro Hazama.El BGW també comptarà amb el RetroBarcelona, el certamen líder de 'gaming vintage', amb el protagonisme de la saga 'Street Fighter'. De fet, l'activitat del saló es barrejarà amb altres propostes lúdiques per a totes les edats amb desfilades i concurs de 'cosplay'. El BGW destinarà un espai als professionals perquè puguin celebrar jornades de networking i formació i explorarà altres vessants com la innovació educativa.

